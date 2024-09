Orbán Balázs: Magyarország szerint ki kell lépni a szabályok által adott keretekből

A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs előadásának elején közölte, nem szeretne AI-ellenes beszédet tartani, de ő maga úgy gondolja, a mesterséges intelligencia jelenleg nem képes megírni egy nemzet stratégiáját, de nem szeretne csak a saját benyomására hagyatkozni, ezért megkérte a ChatGPT-t, hogy írjon egy nemzeti stratégiát. Ennek az lett az eredménye, amire számított, ugyanis egy jó alappilléreken álló szöveget kapott, ami bármely ország stratégiája lehetne, és szerinte pont itt kezdőnek a problémák.

Az a nemzeti stratégia, amely bármely országé lehetne, nem felel meg egyetlen országnak sem

– fogalmazott Orbán Balázs, majd hozzátette, egy nemzeti stratégiának tükröznie kell az adott ország történelmi, politikai sajátosságait.

A kormányzás és a kibernetika kapcsolata

Orbán Balázs szerint ahhoz, hogy megértsük, miért nem képes az AI nemzetstratégiát írni, vissza kell mennünk egészen Platónig, aki az egyik dialógusában azt keresi, ki az igazi államférfi. A miniszterelnök politikai igazgatója által idézett írásban Platón az egyik karakterrel kimondatja: nem a kormányzás szabályai, hanem a kormányos az, aki átvezeti a hajót a viharos tengeren.

A politikai vezető erénye az, hogy képes a szabályok szelleme mellett, de azokat meghaladva döntéseket hozni

– értelmezte a szövegrészletet Orbán Balázs, majd kitért arra, hogy Platón a görög kübernétész kifejezést használja, amiből két ma is használt szavunk származik: a kormányos és a kibernetika.

„A koncepció és a szavak szintjén tehát van valami rokonság a kormányzás és a kibernetika között. A kibernetika megfelel a politikai szabályoknak, a kormányos pedig a politikus személyének” – fogalmazott Orbán Balázs, aki szerint a politikai erény és a politikai szabályok közötti dilemma a mai napig megtalálható a politikában.

Szuverenitás vagy procedurális demokrácia

A miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette, a nyugati országokban a procedurális demokrácia terjedt el, aminek értelmében nem személyes vezetők, hanem a törvények és az azokat végrehajtók szabják meg a cselekvés irányát.

Robotpilóta-üzemmódban vannak az országok vezetései

– összegezte.

Orbán Balázs szerint ha figyeli a magyar kormány és az Európai Unió vitáit, akkor azt láthatja, hogy az unió a szabályok mentén érvel, míg Magyarország szerint ki kell lépni a szabályok által adott keretekből, mert vannak olyan problémák, amelyek nem kezelhetőek azoknak a keretei között. Ennek az az oka, hogy a procedurális demokrácia csak kiszámítható helyzetekben és korokban működik, viszont most nem kiszámítható időket élünk, így nem véletlen, hogy Nyugaton is megjelennek azok a szuverenitáspárti politikusok, akik felismerték, hogy szeszélyes időkben személyes kvalitásokra van szükség.

Aki jó vezető akar lenni, annak fel kell ismernie, mi a helyes és mi a helytelen, ha a kormányzás szabályozásai erre nem képesek

– mondta Orbán Balázs, aki hozzátette, mivel a ChatGPT nem tud kitörni a szabályok keretei közül, ezért sem képes megfelelő nemzeti stratégiát létrehozni, mivel ahhoz „szükség van egy hatodik érzékre, intuícióra”.

Mire használják a politikusok a mesterséges intelligenciát?

Orbán Balázs kifejtette, hogy az AI jelenleg is elsősorban a szövegalkotásban segíti a politikusokat, de nem megírja a szövegeket, hanem segít információt keresni, fordítani, nyelvi elemeket, anekdotákat adni és kigyűjteni a szükséges szakirodalmat.

Az AI arra is jó, hogy véleményezze a politikusok szövegeit, így Orbán Balázs is betöltötte a mai előadását a Chat GPT-be, és örömmel vette tudomásul, hogy a mesterséges intelligenciának tetszettek az általa írottak, de a ChatGPT hozzátette a szövegéhez, hogy a jövőben sokkal többre lesz képes az AI, mint most, így akár nemzeti stratégiát is tud majd írni.

Egyelőre azért mindenkit arra szeretnék bátorítani, hogy ha választásra kerül a sor, akkor hús-vér politikusokra szavazzanak és ne gépekre

– tette hozzá Orbán Balázs.

(Borítókép: Orbán Balázs. Fotó: Nagy Tamás / Economx)