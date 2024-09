Orbán Viktor orosz módszerrel kezdett bele a fogyókúrába

Hetente négy-öt alkalommal edz és komoly diétába kezdett Orbán Viktor miniszterelnök, amelyről most új részletek láttak napvilágot.

A kötcsei piknik látogatói a Blikk cikke szerint arról beszélnek, hogy valami megváltozott Orbán Viktoron. A mentaszínű ingben megjelenő miniszterelnökkel kapcsolatban kiderítette a bulvárlap, hogy nem a ruha slankított a megjelenésén, hanem valóban fogyásnak indult a kormányfő.

Mint kiderült, Orbán Viktor már korábban belekezdett a saját maga által összeállított edzéstervébe, de lesérült, ezért másfél évre fel kellett hogy hagyjon a mozgással:

Másfél évig szenvedtem vele, míg végül elmúlt, így végre újra elkezdhettem sportolni. Most, amikor az időm engedi, csinálom,

– mondta a lapnak Orbán Viktor.

A kormányfő az edzéseit egy vasgolyóval, vagyis kettlebellel végzi, amit korábban a szovjet hadsereg leghatékonyabb erőfejlesztőjének tartottak. A súlyos eszközt pedig nemcsak otthon használja a szabadidejében, de még a külföldi útjaira is elviszi. Az étkezési szokásain is igyekszik változtatni, mert elmondása szerint olyan jó étvágya van, hogy még a vasszöget is megeszi.

Az idei, 23. kötcsei pikniken Orbán Viktor zárt ajtók mögött tartott beszédet az esemény meghívottjainak, ahol beszélt többek között a gazdasági helyzetről, valamint a 2026-os választásokról is. Idén olyat tett, amire évek óta nem volt példa, és hosszú perceken át válaszolt az újságírók kérdéseire a piknik előtt.