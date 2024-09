Szijjártó Péter jó példa, Orbán Viktor influenszer politikusokat akar a frontvonalba

A kiszivárgott információk szerint Orbán Viktor a zárt körű kötcsei találkozón többek között kijelentette, hogy „a szakértők korszaka a politikában lejárt”, és „új egyezség kell az emberekkel”. A kormánypárti pikniken vendég volt Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, a Megafon aktivistája is, aki az Indexnek értelmezte a miniszterelnök megismert kijelentéseit.

A kötcsei találkozó előtt Deák Dániel azt mondta: a nyilvános kormánypárti megszólalások – például Kovács Péter XVI. kerületi polgármester kijelentései alapján – úgy látja, a Fideszen belül meghatározó szereplők azt várják a miniszterelnöktől, hogy a megszólalásaiban a külpolitika mellett fektessen nagyobb hangsúlyt a belpolitikai és gazdasági kérdésekre is. Azt is kijelentette, hogy a Magyar Péter-jelenségre a Fidesznek tudnia kell valamilyen választ adnia.

Most a Fidesszel szemben egy 30 százalékos formáció jött létre, amely a globalista politikai oldalhoz tartozik. Rajta kívül még van egy-két kisebb tömb, amelyik érdemi támogatottsággal rendelkezik, gondolok a DK-ra és a Mi Hazánkra. Ez a felállás értelemszerűen egy más politikai struktúra, és értelmezésre szorul, hogy ebben hol a helye, illetve mi a szerepe a Fidesznek. Milyen célokat tud megfogalmazni 2026-ig, és melyek azok a pontok, amelyekben bizonyítani tudja, hogy 2026-ban is egy győztes politikai erő lehet

– nyilatkozta az elemző-aktivista lapunknak.

A szombati kormánypárti piknik után is válaszolt kérdéseinkre, és azt mondta, hogy az előzetesen megfogalmazott várakozásai teljes mértékben beigazolódtak:

A miniszterelnök külpolitikai kitekintéssel kezdett, lényegében a tusnádfürdői beszédét foglalta össze, majd ezt követően egy órán keresztül részletesen beszélt a belpolitikai és gazdasági helyzetről. Teljes mértékben megfelelt a várakozásoknak a mondandója, és nem hagyott megválaszolatlanul egyetlen kérdést sem.

Az ATV információi szerint a miniszterelnök a belpolitikai helyzetértékelése során egyszer sem említette Magyar Pétert és a Tisza Pártot, de kifejtette: 2026-ra már az lesz a kérdés, hogy ki, milyen jövőt ígér, és a kormányoldalnak a jövők versenyét kell majd megnyernie.

A Bese-ügy elszomorító, de nem marad sokáig napirenden

A korábbiaktól eltérően Orbán Viktor a zárt körű piknik előtt odaállt a sajtó kamerái és mikrofonjai elé, majd türelmesen válaszolt a feltett kérdésekre. „Egyszerűen hiányoztak” – indokolta az újságíróknak, hogy idén miért tartott rögtönzött kötcsei sajtótájékoztatót. Ezzel kapcsolatban Deák Dániel arra hívta fel a figyelmet, a sajtónak kiszivárgott részletekben is benne volt, hogy a miniszterelnök arról beszélt: a megváltozott politikai helyzetre más eszközökkel kell reagálnia a kormányoldalnak, vagyis például új kommunikációs elképzelésekre van szükség, és ennek eleme lehetett az is, hogy a miniszterelnök kiállt sajtótájékoztatót tartani Kötcsén, válaszolt az egészségügyet, illetve a közlekedést érintő kérdésekre, sőt, a Bese-ügyre is.

Kérdésünkre, hogy a pikniken a vendégek körében téma volt-e a mostanra felfüggesztett katolikus pap, Bese Gergő botránya, Deák Dániel azt válaszolta: nem ez volt a fő téma, egy olyan botrányról van szó, amely elsősorban a katolikus egyházat érinti, de „értelemszerűen azért ez az ügy sokakat elszomorított, hiszen őszintének tartották Bese megnyilatkozásait”.

A kötcsei találkozó vendégeinek nyilvános nyilatkozatai is arra utalnak, hogy sokan megdöbbentek ezen az eseten. Ettől függetlenül szerintem nem egy olyan ügyről van szó, amely hosszú távon meghatározná a közbeszédet. Az ellenzék vezető arca, Magyar Péter egy ideig meg sem szólalt, végül csak szűkszavú közleményt adott ki, amelyben gumicsontnak nevezte a Bese-ügyet, és azt kormányzati figyelemelterelésnek tartja. Úgy tűnik, Magyar Péter sem lát ebben nagy politikai potenciált, ez pedig meghatározza azt, hogy nem lesz már sokáig napirenden ez a téma

– fejtette ki az elemző-aktivista.

Magyar Péter a közleményében úgy fogalmazott, a Bese-ügy elsősorban „egy újabb kormányzati gumicsont, amellyel hazánk legsúlyosabb problémáiról, a nem működő államról és az ipari szintű lopásról akarják elterelni a figyelmet”. Másodsorban azt kifogásolta, hogy a sajtóhírek szerint a kormányt is megjárta egy dosszié, amely Bese magánéleti tevékenységéről szólt. „Ez magyarul azt jelenti, hogy a Fidesz megfigyeltet embereket és szükség esetén, ha a politikai érdekük úgy hozza, akkor felhasználják a titkosszolgálati és egyéb módszerekkel szerzett információkat” – közölte a Tisza Párt elnöke.

Jönnek a megafonos, influenszer politikusok?

Orbán Viktor belpolitikai helyzetértékeléséről Deák Dániel azt mondta: nem újdonság, hogy a politikában van átrendeződés, minden választásra másképp kell készülni, és sohasem szabad úgy nekifutni egy kampánynak, hogy ugyanazokat a válaszokat adják, mint egy korábbi megmérettetésnél.

2026-ban másképp, más szereplővel, más formációval fog fellépni az ellenzék, és értelemszerűen ehhez kell igazítani a Fidesz politikáját. A miniszterelnök ennek a technikájáról és eszközeiről beszélt részletesen Kötcsén. Kijelölte 2026-ig az irányvonalat, amely elnyerte a jobboldali közösség tetszését, és amely hozzásegítheti a Fideszt az újabb választási győzelemhez

– vélekedett Deák Dániel.

Az ATV azt írta, Orbán Viktor a kötcsei beszédében kijelentette, hogy „a szakértők korszaka a politikában lejárt”, a politikus harcos, „aki nem véres, az nem harcolt”. Deák Dániel szerint a miniszterelnök ezzel arra utalt, hogy a szakpolitikai vitákat (mint például az egészségügy vagy a közlekedés ügyében) meg kell tudni vívni, és ehhez olyan politikusok kellenek, akik erre képesek is.

„A politikusok ne szakértőként viselkedjenek, mert bár a szakértő okos, de ahhoz, hogy érvelni is tudjon, határozott fellépésre, politikusi magatartásra van szükség” – jelentette ki Deák Dániel.

Szintén az ATV írta azt, hogy Orbán Viktor a miniszterek közül határozottan megdicsérte Szijjártó Pétert, aki sokat dolgozik, de „15 másodperces videóban”, a közösségi térben is meggyőző tud lenni. „Jönnek a megafonos, influenszer politikusok?” – kérdeztük Deák Dánieltől.

Az elemző-aktivista azt válaszolta, hogy „így is lehet fogalmazni”, de hangsúlyozta:

Nem az a cél, hogy üres influenszerek legyenek a politikusok. A cél az, hogy olyan politikusok legyenek, akik képesek a jelenkor kihívásainak és adottságainak megfelelően érthető módon kommunikálni a választókkal, vagyis átadni a szakpolitikai álláspontjukat a széles nyilvánosságnak. Ez a tendencia az egész világon. Magyar Péter sem hosszú szakpolitikai viták miatt lett sikeres. Azért lett az, mert olyan módon tud a közösségi médiában kommunikálni, amivel megszólítja az ellenzéki szavazókat. A kormányoldalon is ilyen politikusokra van szükség a frontvonalban. A szakpolitikusok a szakmai tagozatát adják a kormányzatnak. Továbbra is nagyon fontos szereplők lesznek a kormányzati politikában, de a frontvonalba olyan szereplők kellenek, akik a politikai vitákat meg tudják vívni

– fogalmazott Deák Dániel.

Jövőképek harca jön

A kiszivárgott információk szerint Orbán Viktor azt is mondta, hogy új egyezség kell az emberekkel.

Minden politikai rendszernek, minden kormányzatnak van egy ki nem mondott megállapodása a választópolgárokkal. Ennek köszönhetően nyerik el a bizalmukat választásról választásra. Orbán Viktor arról beszélt, hogy mivel a koronavírus-járvány, illetve az ukrajnai háború is alapvetően átalakította a világpolitikai rendet, és a belpolitikai tér is megváltozott, új alapokra kell helyezni ezt a megállapodást. Reményt kell adni az embereknek, hogy a jövőjük jobb lesz, hiszen a 2026-os választás két jövőkép között fog eldőlni. Az lesz a kérdés, hogy melyik jövőképet tartják jobbnak az emberek

– magyarázta a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

