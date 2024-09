Momentum: Az iskolák csaknem 80 százaléka tanárhiányt jelzett

Tóth Endre, a Momentum képviselője a Facebookon számolt be róla, hogy az iskolák több mint kétharmadát érinti a pedagógushiány. A politikus azt írta, hogy a belügyminisztérium titkolózása ellenére sikerült az adatokhoz jutniuk.

A 2023-as kompetenciamérésben részt vevő iskolák 77 százaléka jelzett pedagógushiányt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Momentum közérdekű adatigénylésére érkezett válaszából.

Tóth Endre, a Momentum képviselője a közösségi oldalán számolt be arról, hogy az intézmények közel egyharmadában négy vagy négynél több különböző szakos pedagógus hiányzik.

„A tankönyvek minden iskolába megérkeztek, pedagógushiány nincs” – idézett a politikus a Hír TV idei, tanévkezdés előtti adásából. Az oktatási hivatal adatai szerint azonban a következő adatok láttak napvilágot:

A legnagyobb, 35 százalékos hiányt a készségtárgyakat (testnevelés, rajz, ének) oktató tanároknál mérték.

Jelentős a hiány természettudományos tárgyakat (32 százalék), matematikát (30 százalék) és informatikát (30 százalék) oktató pedagógusokból is.

A tanítók mintegy 29 százaléka hiányzik az iskolákból, és az iskolák egynegyedében nincs elég idegennyelv-tanár, valamint gyógypedagógus sem.

Humán tárgyak (magyar, történelem) esetében az iskolák 12 százalékában nincs elég pedagógus.

2022-ben 6043 betöltetlen állást jeleztek az igazgatók, ezt a következő évben már nem mérték fel.

Országosan összesen 3851 olyan személy tanít a vizsgált iskolákban, akinek nincs pedagógusvégzettsége vagy szakképzettsége az általa oktatott tárgyból.

Mindössze 3143 pályakezdő pedagógusról számoltak be a megkérdezett iskolák, miközben az érintett iskolákban összesen 119 ezer pedagógus tanított.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt az augusztus 22-i Kormányinfón, hogy a jövő szempontjából a közoktatás a legfontosabb, és a pedagógusokat anyagilag is meg kell becsülni. Akkor azt mondta, a ciklus végére a bruttó egymillió forintos fizetést is meghaladhatja a pedagógus-átlagbér.