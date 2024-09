Magyar Péterrel és Kovács Gergellyel is egyeztetett Vitézy Dávid a fővárosi ügyekről

Vitézy Dávid volt főpolgármester-jelölt az ATV Start című műsorában többek közt beszélt a magyar vasút állapotáról, valamint arról, hogy a fővárosi ügyekben egyeztetett Kovács Gergellyel, a Kétfarkú Kutya Párt elnökével és Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével is, azonban Karácsony Gergely főpolgármesterrel nem.

Mint arról beszámoltunk, Vitézy Dávid hétfő reggel közzétette Facebook-oldalán a MÁV augusztusi késési adatait, amelyekből kiderül, hogy ismét negatív rekordot döntött a cég, ugyanis a magyar InterCityk mindössze 32,8 százaléka volt pontos augusztusban. A leendő fővárosi képviselő kiemelte, hogy mióta vezetnek menetrendszerűségi statisztikát a magyar vasúton, ilyen rossz értéket még soha nem rögzítettek.

Vitézy Dávid szerint ez a Lázár János építési és közlekedési miniszter által meghozott hibás döntések sorozatának köszönhető. „Ha a kormányzati döntéshozók azzal áltatják magukat, hogy nincs itt semmi látnivaló, hisz a MÁV mindig is rossz volt, a magyar emberek így ismerik, megszokták, akkor csak magukat vezetik félre: valóban nem volt korábban sem kifogástalan a magyar vasút helyzete, de a romlás idénre már sajnos igazán látványos. Néhány év alatt 70 százalék fölötti értékekről zuhant a pontosság 32,8 százalékra, ez ma Európa legrosszabb ilyen értéke – nem Ausztriát hagytuk le e téren, hanem Romániát” – fogalmazott közösségi oldalán.

A volt főpolgármester-jelölt az ATV Start című műsorában is beszélt a MÁV késéseiről, és ott is hangsúlyozta, hogy a magyar vasút által produkált adat a maga nemében a legrosszabb statisztika Európában. Vitézy Dávid azt is megjegyezte, hogy azok az utasforgalom-növekedési adatok, amelyekre Lázár János és Orbán Viktor kormányfő hivatkozik, „egész egyszerűen nem igazak”.

A KSH is megerősítette, hogy a MÁV adatai nem megbízhatóak, nem homogének és nem összehasonlíthatóak a korábbi évekkel. Az elővárosi vonatokon és a balatoni IC-ken sokan utaznak, de ha a 76 százalékos növekedés valós lenne, akkor nem lehetne elférni ezeken a vonatokon

– emelte ki.

Karácsony Gergellyel nem történt egyeztetés

A beszélgetésben arra is kitértek, hogy a fővárosi együttműködésről vannak egyeztetések Vitézy Dávid frakciója, a Tisza Párt és a Kétfarkú Kutya Párt között, azonban Karácsony Gergellyel nincsenek. „Nem tudom, hogy ő hol van, de egyelőre nem látom nyomát, hogy meg akarná szervezni a főváros működőképességét” – mondta Vitézy Dávid, aki bírálta is a főpolgármestert, mivel szerinte politikai kifizetőhelyként használta a budapesti cégek vezetői posztjait, és mert Karácsony Gergely nem egyeztetett az új frakciókkal a pályázatok kiírása előtt.

Az egykori főpolgármester-jelölt arról is beszámolt, hogy a múlt héten egyeztetett Kovács Gergellyel és Magyar Péterrel, és azon lesz, hogy a Fővárosi Közgyűlésben ügyek mentén meglegyen a többség.

Orbán Viktor is beszélt a MÁV-ról Kötcsén

Orbán Viktor Kötcsén a MÁV állapotáról és Lázár Jánosról is beszélt a hétvégén. A miniszterelnök úgy fogalmazott: „A leghatékonyabb miniszterünk felelős a közlekedésért, az elmúlt évtized legnagyobb szenzációját ő érte el.”

Orbán Viktor itt az országbérletre utalt, majd kifejtette: „Ha összeveti, hogy mennyi ember használta a vasutat Lázár János előtt és után, akkor megkapja a munkájának a bizonyítványát.” Vitézy Dávid szerint Orbán Viktor a MÁV késési adataira és állandó üzemzavaraira reagálva vette védelmébe Lázár Jánost.