A honvédelmi miniszterünk személyesen is használja az új csodafegyvert

Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere felfedte, hogy a katonai kiképzés területére is belépett a mesterséges intelligencia, ma már a VR headseteket is használják harci helyzetek szimulálására. Azt is elárulta, hogy milyen csapásirányon haladnak a magyar honvédelmi fejlesztések.