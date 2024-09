Ahogy arról beszámoltunk, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) szeptember 2-án felújítás miatt lezárta a Kőröshegyi völgyhidat, ugyanis az éves ellenőrzésen kiderült, hogy a híd sarujából három egészen elhasznált állapotban van, ezeket pedig javítani kell. A tervezett két hétnél viszont öt nappal korábban, már szeptember 11-én befejezték a munkálatokat, így már szerda délután birtokba vehetik az autósok az M7-es autópálya Siófok és Szárszó közötti szakaszát.

A nyári vakációra tekintettel a munkát az iskolakezdés utánra ütemeztük a forgalom legkisebb mértékű zavarása érdekében

– írta közleményében az MKIF. A tervezetthez képest korábbi befejezés többek között annak köszönhető, hogy a munkálatok előkészítése az áprilisi próbaemelések óta folyamatosan zajlott. Munkatársaink a cserék során nem szembesültek komolyabb nehézségekkel, így a munka jó ütemben, még az előre tervezett ütemezésnél is gördülékenyebben haladt. Emiatt 5 nappal hamarabb befejeztük a munkát – tudtuk meg.

A munkálatok során közel 30 szakember, egy 76 méter emelőmagasságú, 160 tonnás autódaru és sarunként 18 darab, összesen mintegy 10 ezer tonna megemelésére képes hidraulikus emelőrendszer dolgozott azért, hogy az elmúlt 17 évben elhasználódott és most cserélt, egyenként közel 10 tonnás szerkezeti elemeket a lehető leggyorsabban és legbiztonságosabban kiemeljék, ezután pedig az újakat azok helyére milliméter-pontosan beillesszék.

Az új saruk egyediek, rendelésre készültek Németországban.

„Fontos hangsúlyozni, ha már lezártuk a hidat a forgalom elől, minden olyan beavatkozást is elvégeztünk, amelyek egyébként forgalomkorlátozással járnak. Elvégeztük a híd dilatációs elemeinek korrózióvédelmét a teljes keresztmetszetben, ahol szükséges volt, aszfaltoztunk, és a padkát is helyreállítottuk, meggyorsítva ezzel az M7 -es autópálya szintre hozási munkálatait. Kollégáink ezenfelül a szalagkorlát- és fénytörőháló-javításokat is elvégezték az érintett szakaszon” – számolt be az MKIF.

A tavaly indult szintre hozás során nemcsak a tönkrement burkolatokat cserélik az MKIF által üzemeltetett gyorsforgalmi utakon országszerte 2025-ig 538 kilométeren, de mintegy 200 hidat és felüljárót is megújítanak, köztük több nagy hidat is, például az M7-es völgyhídját.

(Borítókép: A Kőröshegyi völgyhíd az M7-es autópálya része 2024. július 3-án. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)