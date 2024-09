Egy új ellenzéki hang: Mi garantálja, hogy aki jó influenszer, az jó vezető lesz?

Augusztus közepén jelentette be Vona Gábor, a Második Reformkor (2RK) elnöke, hogy 2026-ban országgyűlési képviselőjelöltként indul a Gyöngyös-központú Heves vármegye 2. számú országgyűlési egyéni választókerületében. „2026-ban nemcsak Orbán Viktornak, hanem Horváth Lászlónak, a térség jelenlegi fideszes képviselőjének is mennie kell” – közölte az ellenzéki politikus. Nemrégiben arról kérdeztük, hogy kijelentette, pártja képes „szabályozni” a Tisza Pártot, és 2026-ban nem elég a vezérváltás, a kormányváltásnak „többarcúnak kell lennie”.

A napokban az is kiderült, hogy a 2RK a párt alelnökét és volt európai parlamenti képviselőjelöltjét, Pekárné Farkas Emesét a Gödöllő-központú, Pest vármegye 6. sz. országgyűlési egyéni választókerületében szeretné indítani a következő választáson. Pekárné – aki egyébként a köztévé nagy figyelmet kapott jelölti vitájában képviselte pártját – vitára hívja Vécsey Lászlót, a térség jelenlegi fideszes országgyűlési képviselőjelöltjét.

A 2RK alelnöke az Indexnek azt mondta: számára nem csupán egy választókerületről van szó, hanem az otthonáról.

Isaszegen született, több generációra visszamenőleg ott és a környéken élt, illetve él mai napig a családja. Édesanyja az egyik helyi általános iskolában tanít, egyik nagymamája pedig hosszú éveken keresztül részt vett az önkormányzati munkában. „Úgy nevelkedtem, hogy fontos, hogy a közvetlen környezetünk fejlődéséért felelősséget vállaljunk” – nyilatkozta lapunknak.

Általános iskolába Gödöllőre, a választókerület központjába járt, így ide is rengeteg érzelmi szál fűzi.

„Sajnálattal látom évek óta, hogy a térség nem tud fejlődni, mert a képviselőnk, Vécsey László nemcsak hogy passzív az Országgyűlésben, az emberek között sem jár. Hogyan várhatnánk megoldásokat egy olyan embertől, aki a problémákkal sem találkozik? Azt sem tudja, merre keresse azokat. Nem tudja, melyik iskola vizesedik, hol garázdálkodnak a herbálos szerhasználók, merre él a legtöbb halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. Talán még azzal sincs tisztában, hogy a megyei kórház olyan állapotban van, hogy egy egyszerű gipszelésre az Uzsokiig kell menni. Vagy ha tudja, az még nagyobb baj. Ezért vállalom a feladatot, hogy valódi képviseletet ajánljak az ott élő emberek számára” – fejtette ki Pekárné Farkas Emese az Indexnek, hogy miért szeretne 2026-ban elindulni képviselőjelöltként Pest vármegye 6. sz. választókerületében.

„Lendületre és biztonságra lenne szükség”

Lapunk kérdésére válaszolva, hogy pártja miért nevezi meg ilyen korán a 2026-os választások előtt a jelöltjeit, kifejtette:

A 2026-os választáson van remény a Fidesz leváltására, és ez az egyéni választókerületekben fog eldőlni. Úgyhogy mi komolyan vesszük, hogy a kampány két-három hónapja kevés egy felelős ajánlat megtételére és az emberek megismerésére, illetve a bizalmuk megszerzésére. Fontosnak tartjuk, hogy legyen időnk olyan programot adni egyéni választókerületi szinten is, amely valóban reflektál az emberek igényeire. Ehhez egy kölcsönös bizalmi viszony kiépítésére van szükség. Az egyéni képviselő és a választó közötti kapcsolat optimális esetben ilyen. Akkor működik jól, ha bizalommal fordulhatnak egymáshoz. Ehhez azonban időre, sok beszélgetésre van szükség, és le kell küzdeni azt az eddigiek alapján jogos berögződést is, hogy a politikusokban nem lehet bízni.

A 2RK alelnöke szerint ideje, hogy valaki egyszerűen odaálljon és azt mondja: „Itt vagyok, figyelek rátok, hallak titeket és segítek. A 2RK-s jelöltek ezt fogják tenni. Ezekkel a gondolatokkal fordulunk az emberekhez.”

Az Indexnek arról is beszélt, hogy milyen problémákat lát a választókerületben, kiemelte: leginkább lendületre és biztonságra lenne szükség.

„Lendület, hogy végre a fejlődés útjára lépjünk, és biztonság, vagyis köz- és létbiztonság az egyre mélyülő szociális válság közepette. A program részleteit a következő időszakban az emberekkel együtt tervezzük írni fogadóórák, online lehetőségek segítségével. Ennek a részleteit folyamatosan és fokozatosan nyilvánosságra is fogjuk hozni. Sok település sok problémájára kell megoldást kínálni, nem véletlen, hogy már most kezdjük a munkát. Ami a problémákat illeti: a Flór Ferenc Megyei Kórház helyzete, és így az egészségügy helyzete kétségbeejtő. Amennyiben valaki a környéken eltöri valamijét, a megyei kórház helyett egészen az Uzsokiig kell mennie Budapestre, hogy aztán órákon keresztül várakozzon a nyáron klímamentes váróban, ellássák, és ha hazamehet, onnan még hazaközlekedjen. Teljesen abszurd, hogy sem a szakrendelőkben, sem a megyei kórházban nem tudnak ellátni egy egyszerű törést” – mondta Pekárné Farkas Emese.

A másik komoly problémának a közbiztonság helyzetét tartja, amely „a dizájnerdrogok használatával és a mélyülő szociális válsággal egyre égetőbb probléma az utóbbi időben”.

Az oktatással kapcsolatban megemlítette: „Talán többeknek ismerős lehet a szadai konténeriskola története, vagy éppen az, hogy amikor az egyik híres gödöllői gimnáziumot újították, és azbesztet találtak, a szülők alig tudtak zöld ágra vergődni a tankerülettel, hogy a gyermekeknek ne kelljen bejárniuk az intézménybe, amíg az azbesztet teljesen el nem távolítják.”

A 2RK alelnöke hozzátette, hogy a felsorolt problémák ügyében a fideszes Vécsey László nem segített, illetve „nem segít a választók hangjának kihangosításával, sem pedig érdemi megoldási javaslattal”.

„A politika elbulvárosodása számomra sajnálatos folyamat”

A június 9-i európai parlamenti választáson 0,68 százalékos eredményt ért el a Második Reformkor (30 961 szavazatot kapott a párt), éppen ezért azt a kérdés tettük fel, hogy egy kispárt (leendő) jelöltje hogyan tud érvényesülni, illetve mit tud nyújtani a jelenlegi belpolitikai helyzetben, amikor a kormányváltást akaró szavazók leginkább egy párt – Magyar Péter és a Tisza Párt – körül koncentrálódnak.

„Vona Gábor pártelnök is elmondta a gyöngyösi indulásának bejelentésekor, hogy nem csatateret szeretne a választókerületében, hanem a változás szövetségét szeretné létrehozni. Ez igaz az én hozzáállásomra is. Amennyiben be akarjuk váltani a kormány- és rendszerváltáshoz fűzött reményeket 2026-ban, úgy a legalkalmasabb jelöltekre van szükség az egyéni kerületekben. Én azért fogok dolgozni, hogy a választók bennem lássák meg ezt a személyt. Reméljük, mindenki belátja, hogy ha változást akarunk, oda ez az út vezet” – válaszolta Pekárné Farkas Emese.

Arról is megkérdeztük, mit gondol, a szakpolitikai témáknál fontosabb-e, hogy egy párt, illetve politikus hogyan tudja magát menedzselni a nyilvánosságban. A 2RK alelnöke azt mondta: tagadhatatlan, hogy a közösségi média használata napjainkban nagyban befolyásolja egy politikus eléréseit és népszerűségét.

„Ebben nekem fejlődnöm kell, mert egyébként én jobban kedvelem a klasszikus politikát, a vitákat, a programütköztetést. A politika elbulvárosodása számomra sajnálatos folyamat, mert így gyakran a lényeg veszik el. Mi garantálja, hogy aki jó influenszer, az jó vezető lesz és megfelelő döntéseket fog hozni az ország élén? Azonban az biztos, hogy a közösségi média egyre nagyobb szerepe egy kész helyzet, ehhez a magunk módján alkalmazkodni kell. Ötvözni kell a lazább megjelenést a közösségi médiában, és a klasszikus programpontok, politikai állítások átadását online és offline egyaránt” – magyarázta Pekárné Farkas Emese, aki azt is megjegyezte: még keresi azt az egyensúlyt politizálásban, amely számára is önazonos, és úgy kreatív, hogy közben nem a politika és nem a program helyett van, hanem erősíti és népszerűsíti azt.

(Borítókép: Pekárné Farkas Emese, a Második Reformkor alelnöke. Fotó: Második Reformkor)