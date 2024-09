Orbán Viktor hangolódik, ez csak egyet jelenthet

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette szerda reggel, hogy kormányülést tartanak. „Sound check” – írta a kormányfő, utalva arra, hogy már hangolódnak. Ennek fényében csütörtökön minden bizonnyal Kormányinfó is várható.

Legutóbb augusztus végén ült össze a kormány, majd tartott Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő, ahol számos téma került elő.

Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ezúttal is igyekezett válaszolni az újságírói kérdésekre, és többek között beszéltek a tanévkezdésről, a pedagógusok béremeléséről, a migrációs helyzetről, a kórházi adósságokról, arról, hogy Magyar Péter lejárató kampányt folytat a kórházak ellen, de szóba került az óbudai és a zuglói korrupciós ügy is, hogy mikor lehet vasút a repülőtérre, valamint a majomhimlő is.

A mostani Kormányinfón valószínűleg a miniszterelnök Kötcsén elhangzott, új gazdaságpolitikáról tett kijelentései kerülnek előtérbe, valamint az az utalás, amelyből többen azt szűrték le, hogy Varga Mihály lesz a jegybank új elnöke, Nagy Márton pedig a csúcsminiszter.