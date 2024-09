Milliós kártérítést kaphat az Árpád hídi gázoló

Tavaly júliusban horrorisztikus közlekedési baleset történt az Árpád hídon a hajnali órákban. Egy száguldozó Mercedes gázolt halálra egy 26 éves biciklist, akinek mindkét lába leszakadt. Friss fejlemény az ügyben, hogy a gázoló sofőr akár milliós jóvátételt is kaphat, mert eltört a kulcscsontja, amit egy másik száguldozó autó sofőrje okozhatott.

Mint ismert, tavaly júliusban a hajnali órákban egy 690 lóerős Mercedes AMG az Árpád hídon haladt a budai irányba, amikor a sofőr elvesztette az uralmát az autó felett, majd többször megpördült, és a szalagkorlátot átszakítva elgázolt egy biciklist.

A RACE-001 rendszámú kocsi ezek után továbbcsúszott, nekiment egy autónak, majd a fejére fordulva állt meg. A 26 éves kerékpáros életét már nem tudták megmenteni, mindkét lába leszakadt.

A szemtanúk szerint spontán versenyzés alakult ki két BMW és egy Mercedes között a Róbert Károly körúton, a Teve utcai lámpától. A két BMW-s nagy sebességgel száguldott a Róbert Károly körúton, amikor a Teve utcai kereszteződésben a lámpánál találkoztak a Mercedesszel. Amikor zöldet kaptak, mindhárom autó gyorsulni kezdett, a Mercedes jobbról, a kanyarodósávból, az egyik BMW pedig balról, a belső sávból előzte a normális sebességgel haladó autókat.

A Tények beszámolója szerint egy csendes budai utcában lakik az Árpád hídi gázoló, aki miatt szörnyethalt a fiatal biciklis egy éve. A férfi ellen még nem emeltek vádat, ám a legfrissebb információk szerint eltört a kulcscsontja, amit a vizsgálatok szerint a másik sofőr okozott.

Az ügyben az a gyanúsított, aki a második kocsit vezette, közúti baleset gondatlan okozásának vétségével lett meggyanúsítva, mivel amikor beleszaladt az előtte már felborult autóba, akkor sérült meg az első kocsi sofőrje

– mondta a Tényeknek Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője.

Szigorítás történt

A történtek miatt a BMW sofőrje most kérvényezte, hogy jóvátételt fizethessen a biciklist halálra gázoló sofőrnek, erről az ügyészség fog dönteni. Emellett azt is hozzátette, hogy szerinte a Mercedesből kifolyt olajon csúszott meg. A Tények szerint a következő hetekben eldől, hogy ezt az ügyészség teljes beismerésnek ítéli-e. Az Árpád hídi gázoló azonban milliókat is kaphat, ha engedélyezik a jóvátételt.

A 34 éves gázolót tavaly novemberben engedték szabadon a börtönből. A rendőrség korábban bűnismétlés veszélye miatt tartotta letartóztatásban a tragédia elkövetőjét, aki ezt követően házi őrizetbe került, de a bíróság határozatban megszüntette azt.

Az ügyészség fellebbezésének köszönhetően azonban a Fővárosi Törvényszék nemrég szigorított az Árpád hídi gázoló bűnügyi felügyeletén, így ezentúl este nyolc és reggel hét óra között nem hagyhatja el a bíróság által számára kijelölt lakást, mozgása pedig csak napközben terjedhet ki Budapest területére.