Gulyás Gergely: A magyar kormány kész pert indítani az Európai Bizottság ellen a költségei megtérítéséért

Az őszi politikai évad nyitányának immár hagyományosan a kötcsei piknik számít. Orbán Viktor miniszterelnök most is beszédet mondott, sőt bevonulása közben még rögtönzött sajtótájékoztatót is tartott. Feltehetően a Kormányinfón is felmerülnek majd az ott érintett témák, mint a jövő évre tervezett családiadókedvezmény-duplázás és a költségvetés kérdése.