Magyar Péter: Orbán Viktornak színt kell vallania, miért ellenzi az Európai Ügyészséghez való csatlakozást

Egy új kutatás szerint a magyar társadalom túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy Magyarországnak csatlakoznia kell az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter az eredményt látva Orbán Viktorhoz fordult, és kérdéseket tett fel arról, hogy a Fidesz miért nem akarja, hogy hazánk is csatlakozzon a független uniós szervezethez.

A magyarok 68 százaléka – és a Fidesz-szavazók jelentős többsége is – elvárja a kormánytól, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez – írja Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke ezzel a Policy Solutions Mérlegen az Európai Unió – A magyar társadalom uniós attitűdjei 2024-ben című tanulmányára célzott, amely rávilágított arra, hogy stabil többség áll az Európai Ügyészséghez való csatlakozás és az euró bevezetése mögött.

„A megkérdezettek kétharmada (68 százaléka) szerint Magyarországnak csatlakoznia kellene az Európai Ügyészséghez, így garantálva azt, hogy európai szinten is vizsgálhatóvá válnának a hazai korrupciós esetek. A Fidesz–KDNP támogatói körében is az abszolút többség (56 százalék) is a csatlakozás pártján áll” – olvasható a tanulmányban.

Most, hogy a korrupcióellenes harc keretében már szinte minden uniós tagállam csatlakozott az uniós nyomozószervhez, a Fidesznek és családi érintettség okán Orbán Viktornak is színt kell vallania, miért akadályozza Magyarország csatlakozását

– véli Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke felhívta Orbán Viktor figyelmét, hogy Magyarországon konzervatív becslések szerint 3-5000 milliárd forint tűnik el a költségvetésből a korrupció, a túlárazott közbeszerzések és a felesleges beruházások miatt. Magyar Péter ezzel kapcsolatban két kérdést tett fel a kormányfőnek.

Igazak azok az értesülések, hogy a saját veje, Tiborcz István szabadlábon tartása miatt nem csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez?

Hogy lehet az, hogy Tiborcz István 10 év alatt mintegy 500 milliárdos vagyont harácsolt össze kormányzati és uniós források felhasználásával?

A Tisza Párt elnöke szerint a magyar kormány ipari méretű korrupciója miatt felfüggesztett uniós források hiányában az egészségügyben és a közlekedésben minden fejlesztést le kellett állítani. „Önnek tényleg fontosabb a családja további gazdagodása, mint a magyar emberek egészsége és biztonságos közlekedése?” – fordult ismét Orbán Viktorhoz.

A Fidesz szerint csökkenne az ország szuverenitása

Ahogy az Index beszámolt róla, Vera Jourová, az Európai Bizottság jogállamiságért felelős alelnöke visszatérően javasolta magyar tárgyalópartnereinek az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, de állítása szerint „ezt mindig elutasították”.

A Laura Codruta-Kövesi által vezetett ügyészségtől az uniós forrásokkal való visszaélések felderítésében várnak áttörést. A Fidesz 2009-ben még támogatta az ügyet, de aztán azzal érvelt, hogy az Európai Ügyészség csökkentené az ország szuverenitását.

Az Európai Ügyészség fő feladata az európai költségvetéshez kapcsolódó korrupció és csalások elleni küzdelem lesz. Az uniós forrásokkal kapcsolatos ügyekben a testület ügyészei a részt vevő tagállamokban a helyi hatóságoktól függetlenül nyomozhatnak, s ezekben az ügyekben vádat is emelhetnek.

Korábban Lengyelország is erősen ellenállt, ám a politikai fordulatot, azaz Donald Tusk újbóli hatalomra kerülését követően úgy döntöttek, hogy huszonharmadik államként ők is csatlakoznak a klubhoz.

Lengyelország csatlakozása után négy olyan uniós tagállam marad, amelyek nem csatlakoztak az európai ügyészi hivatalhoz. Egyes EU-tisztviselők szerint Svédország azonban hamarosan bejelenti csatlakozási kérelmét, Írországgal pedig előrehaladott tárgyalásokat folytatnak. Dánia kimaradását az EU-szerződés biztosítja, így hamarosan Magyarország lehet az utolsó kimaradó tagállam.