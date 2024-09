Saját családját is meglopta egy Nógrád vármegyei férfi

A Pásztói Járási Ügyészség lopás és fogolyszökés miatt indított eljárást egy 24 éves férfi ellen, aki a saját családjától és lakóhelyén több embertől is lopott.

A Pásztói Járási Ügyészség indítványára a nyomozási bíró letartóztatott egy 24 éves férfit, aki számos bűncselekményt követett el lakóhelyén, többek között édesapja ellen is – adta ki közleményben a Nógrád Vármegyei Főügyészség.

Mint írták, a férfi még 2023 áprilisában társaival együtt a lakóhelyén tört be egy ingatlanba, ahonnan bútorokat, lemezkályhát, háztartási gépeket, vécékagylót, létrát, talicskát és propán-bután gázpalackot is eltulajdonítottak. Májusban két kállói élelmiszerboltot rongált meg, az egyikről ellopott két mozgásérzékelő lámpát, majd később leverte a villanyóraszekrény lakatját, letörte a kismegszakító ajtaját, és az áramot is lekapcsolta.

A férfi a családját is meglopta, fűnyírót, betonkeverőt, faanyagot, kerékpárt és okosórát is elvitt az otthonából. A biciklit később értékesítette ötezer forintért egy falubelijének, azonban pár nap múlva visszalopta tőle. Augusztusban a már bűnügyi felügyeletben lévő gyanúsított ellopta édesapja fűkaszáját is, majd elvitte ismerőséhez, hogy eladja neki.

A Pásztói Járásbíróságon lopás és fogolyszökés miatt folyik vele szemben eljárás, ellene számos marasztaló ítélet született, és jelenleg is felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt áll, ezért indítványozták a letartóztatását, amit a Salgótarjáni Járásbíróság egy hónapra elrendelt.