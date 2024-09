Orbán Viktor elárulta, mi történik a „bűnösökkel” a kormányülésen

Orbán Viktor miniszterelnök TikTok-oldalán tett közzé egy videót, amelyben elárulta, hogy a kormányülésen hová kerülnek a politikusok telefonjai.

Elkobozzák, tilos bevinni, biztonsági szempontból lehetetlen, hogy bármilyen információ elektronikus úton kikerüljön a kormány ülésterméből. Ez egy levédett helyiség

– mondta a miniszterelnök.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy mi történik azokkal, akik mégis beviszik a készülékeiket, a kormányfő megjegyezte, hogy a renitenst Pintér Sándor belügyminiszterre bízzák. Hozzátette, hogy ő személy szerint nem szeretne a kezei közé kerülni.

A felvetésre a belügyminiszter is reagált. Elmondta, hogy az intézkedésnek két oka is van, az egyik az, hogy ne zavarják meg a kormányülést a hívások, valamint biztonsági okokból is az ajtón kívül hagyják az okoseszközeiket, amely elmondása szerint azt garantálja, hogy az ott elhangzottak nem jutnak el illetéktelenekhez.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Bedő Dávid, a Momentum parlamenti frakcióvezetője szerint „a fideszeseknek példát kellene mutatniuk azzal, hogy a parlamentben is betiltják a telefonhasználatot. Az ellenzéki politikus Facebook-bejegyzésében Vitályos Eszter kormányszóvivő azon szavaira reagált, hogy „jusson nagyobb figyelem a tanulásra, és a szünetekben a gyerekek ne kütyüzzenek, hanem beszélgessenek egymással”.

Mint megírtuk, a Tisza Párt nevében Magyar Péter is reagált a digitális eszközök korlátozásáról szóló rendeletre, és ő is azzal a javaslattal állt elő, hogy az őszi parlamenti ülésszaktól az Országgyűlés plenáris ülésére a képviselők ne vihessenek be telefont és okosórát. A párt elnöke emellett további korlátozó intézkedést is bevezetne a képviselőkkel szemben, melynek megvalósulása esetén a laptopokat sem használhatnák akármire az Országgyűlésben.