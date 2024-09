Előbb a vármegyei agrárkamara, majd a kormányhivatal is egy siófoki vállalkozó elővásárlási jogát tartotta erősebbnek egy régóta húzódó perben, amely egy állatmenhely (és pszichedelikus fesztivál) telekszomszédja és az egyik menhelyet működtető üzlettárs felesége között bontakozott ki. A törvényszék eljárásjogi hibákra hivatkozva most megsemmisítette a kormányhivatal határozatát és úgy tűnik, a jógatáborosoknál maradhat a földterület.

A Pécsi Törvényszék megsemmisítette a Somogy Vármegyei Kormányhivatal határozatát, amelyben egy siófoki vállalkozó elővásárlási kérelmét fogadta el az állatmenhely 32 hektáros legelőjére – tudta meg a 24.hu .

A Balaton melletti Törekiben – a közigazgatásilag Siófokhoz tartozó minitelepülésen – a Jódi-hegyen egy 40 hektáros földterület 32 hektáros része jó ideje vita tárgya. A területen még 2017-ben hozta létre a Dharma Lóalapítványt Czinkóczky Csaba és akkori üzlettársa, Einspach Csaba.

A földterületen pszichedelikus fesztivált szerveztek, ahol a Somogy megyei rendőrök rendszeresen tartottak drograzziákat, egyes helyi hangok szerint a lómenhely csupán ürügy volt a tulajdonosoknak, hogy a helyi vadásztársaság tagjait kívül tartsák a területen, akik a területen élő szarvasokat és rókákat féltették a zajtól, valamint a fesztiválozók által otthagyott szeméttől.

Kinek erősebb a joga a vásárláshoz?

A földterület tulajdonosa, Einspach Csaba idővel kilépett a Samsara Kft.-ből és az alapítványból, majd visszavonta a saját tulajdonában lévő földterületre vonatkozó, addig Czinkóczky és a Dharma részére engedélyezett szívességi földhasználat jogát.

Czinkóczky Csaba ezt követően lejárató kampányba kezdett ellene, hogy megakadályozza az alapítvány kényszerű költözését, többek között ezért jutott arra a tulajdonos, hogy eladja a 32 hektáros földterületet, amelynek jelentős része erdős terület, ahová az állatok be sem mehetnek.

Czinkóczky feleségének, Berecz Gabriellának elővásárlási joga volt, mivel korábban előszerződést kötöttek a földterület megvásárlására, azonban a földtörvény értelmében az adásvételi szerződéseket ki kellett függeszteni az önkormányzat hirdetőtáblájára is, az eljárásba ekkor jelentkezett be a telekszomszéd Barna György helyi földtulajdonos, aki a szükséges jogosítványokkal is rendelkezik és hajlandó kifizetni az eladó által kért 60 millió forintos vételárat is az ingatlanért. A vita tehát abból alakult ki, hogy kinek erősebb a joga a vásárláshoz.

A közvetlen telekszomszéd Barna Györgynek vagy az ingatlanra évekkel ezelőtt elővásárlási szerződést kötő Czinkóczky feleségének.

Előbb a vármegyei agrárkamara, majd a kormányhivatal is az ő elővásárlási jogát tartotta erősebbnek, ezért az ő kérelmét hagyta jóvá Berecz Gabrielláéval szemben. A törvényszék eljárásjogi hibákra hivatkozva azonban most megsemmisítette a kormányhivatal Barna Györgynek kedvező határozatát, mert szerintük egy siófoki lakcímkártya csatolása nem bizonyítja, hogy életvitelszerűen a területen él.

Így a Kúria 5/2022-es jogegységi határozata értelmében nem elegendő az elővásárlási jognyilatkozat igazolására, hanem további, többek között jegyzői igazolás szükséges, amelyeket Barna György nem az elővásárlási jog bejelentésével egyidejűleg csatolt, csak később, ezért a bíróság már nem is vizsgálta, hogy Barna György valóban Siófokon lakik-e életvitelszerűen vagy Budapesten. A földügylet miatt büntetőeljárás is indult: Barna Györgyöt hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják.

A bíróság a határozat megsemmisítése mellett új eljárásra utasította a Somogy Vármegyei Kormányhivatalt, ebben pedig, megtagadás helyett, jóvá kell hagynia Berecz Gabriella földvásárlását, mivel Barna György elővásárlási jognyilatkozatát (eljárási hibák miatt) olyannak kell tekinteni, mintha nem gyakorolta volna – jelentette ki a 24.hu-nak Litresits András, a lómenhelyesek ügyvédje.