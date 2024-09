Több száz gyermekvédelmi szakember kereste már meg a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szervezetét – akár egyénileg, akár szervezeteken keresztül –, hogy munkaügyi pert indítsanak a kifogástalan életvitelről szóló adatlap bevezetése miatt.

A perek már szeptember végén el is kezdődhetnek, viszont nem számítanak könnyű menetre,

hiszen az elbocsátások már meglévő jogszabály alapján történtek, így nehezen támadható a munkáltató azzal, hogy jogtalanul járt el a munkavállalóval – mondta Boros Ilona, a TASZ Egyenlőség programjának vezetője a Népszavának.

„Ezért a stratégiai cél az, hogy a munkaügyi peren keresztül maga a jogszabály kerüljön az Alkotmánybíróság elé. Úgy, hogy a bíró az alaptörvénybe ütköző jogszabály miatt kérjen állásfoglalást a testülettől” – mondta Boros Ilona. Ugyanis a TASZ véleménye, hogy a kifogástalan életvitel adatlapja sérti a dolgozók Alaptörvényben rögzített, magánélethez fűződő jogait.

Boros Ilona szerint az adatlap kérdései, a hozzájuk kapcsolódó környezettanulmány és az egy háztartásban élő családtagok átvilágítása is hozzátartozik az új rendelethez, miközben „mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák” – mondja ki az Alaptörvény.

A jogszabály a bicskei botrány nyomán született, de a céljával teljesen ellentétes lett. Arra alkalmatlan, hogy segítse a megfelelő szakemberek kiválasztását vagy megtartását. A vizsgálat pedig semmit nem mutat abból, hogy a szakemberek miként bánnak a gyerekekkel

– mesélte a szakember, hozzátéve, hogy teljesen irreleváns például, hogy kinek mi a hobbija. „Ugyanakkor arra tökéletes – folytatta –, hogy folyamatos félelemben tartsa a dolgozókat, tudatosítsa bennük: a kormánynak esetleg nem szimpatikus cselekedeteik nem maradnak titokban” – egészítette ki.

A dolgozóval egy háztartásban élő, 18. életévét betöltött személyeket is ellenőrzik, ám ha egyikük nem egyezik ebbe bele, akkor a dolgozót azonnal elbocsátják, ez pedig negatív hatással lehet a családtagok közti viszonyra is – véli a szakember. Ha viszont beleegyeznek, akkor életvitelüket bármikor vizsgálhatja a „rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve”. A rendőrök kimehetnek az otthonukba, kérdezhetik a szomszédokat, de bármikor meg is figyelhetik őket.

Emiatt kiváló szakemberek hagyják el a gyermekvédelmet, ami kifejezetten nagy kárt okoz, miközben azok, akik bántják a gyerekeket, biztosan nem most fogják ezt bevallani

– összegezte Boros Ilona. A TASZ így segít mindenkit, aki keresettel fordulna a munkaügyi bírósághoz, még egy keresetlevél-mintát is közzétettek honlapjukon és biztatnak mindenkit, hogy pereljen, ha nem ért egyet a kormány jogszabályával.