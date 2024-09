Az IDEA Intézet legújabb, reprezentatív mérése alapján, ha most szeptemberben tartanák a parlamenti választásokat, akkor a Fidesz–KDNP végezne az élen, szorosan a nyomában a Tisza Párt, a DK és a Mi Hazánk pedig óriási hátránnyal, de még elérné a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalékot.

Ha augusztus végén, szeptember elején országgyűlési választásokat tartottak volna, úgy a Fidesz és Tisza Párt mellett a DK és a Mi Hazánk is elérte volna a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt – ez derül ki az IDEA Intézet augusztus legvégén és szeptember legelején elvégzett, országosan reprezentatív felméréséből.

Habár a pártpolitikai mozgások a nyári időszakban lelassultak, a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt közötti különbség csökkent az EP-választás utáni időszakhoz képest.

Nyár végén a két párt szavazati arányai között a teljes népesség és a biztos szavazó, pártot választani tudók körében is 5 százalékpont volt a különbség.

Az intézet 2024. augusztus 28. és szeptember 6. között elvégzett országosan reprezentatív felmérésének adatai alapján nyár végén a kormánypártok támogatottsága 28 százalék volt a teljes, felnőtt népesség körében. A biztos szavazó, pártot választani tudók között ez 39 százalékos szavazati arányt jelent. Az adatok szerint az EP-választás utáni, június végi időszakhoz képest kis mértékben, de csökkent a kormánypártok támogatottsága.

Akkor még a teljes népesség körében 30, a biztos szavazó, pártot választani tudók között pedig 41 százalékos volt a Fidesz–KDNP támogatottsága. A Tisza Pártra a felnőtt népesség 23 százaléka szavazott volna augusztus végén, szeptember elején, ami a biztos szavazó, pártot választani tudók között 34 százalékos szavazati arányt jelent.

Az IDEA Intézet adatai szerint amennyiben augusztus végén, szeptember elején országgyűlési választásokra került volna sor Magyarországon a Fidesz–KDNP-n és a Tisza Párton kívül még két pártnak sikerült volna a parlamentbe jutnia: a DK a biztos szavazó, pártot választani tudók között 8, a Mi Hazánk pedig 7 százalékos szavazati arányt ért volna el. Az eredmények alapján úgy tűnik, e két kisebb párt helyzete valamelyest stabilizálódott az elmúlt időszakban, a Mi Hazánk kis mértékben még erősödni is tudott.

A Medián mérései mást mutatnak

Bár abban a Medián mérései is megegyeznek, hogy a Fidesz–KDNP az első helyen végezne egy esetleges előrehozott országgyűlési választáson, a számok némileg módosulnak: náluk a kormánypártok 43 százalékon állnak a választani tudó biztos szavazók körében, a Tisza pedig már 5 százalékon belül, 39 százalékkal ostromolja a kapukat. A teljes szavazókorúak is hasonlóan alakul, ott még öt százalékpont a Fidesz–KDNP előnye.

A felmérés érdekessége, hogy az adatok alapján a Fidesz csak minimálisan esett vissza az EP-választáson elért eredményéhez képest, miközben Magyar Péter pártjának támogatottsága 9 százalékponttal nőtt. Ennek oka, hogy a Tisza Párt továbbra is a korábbi ellenzéki pártok rovására erősödik.

Így a Tiszán és a Fidesz–KDNP-n kívül egyetlen párt sem jutna be a parlamentbe, ha most tartanák a szavazásokat

– legalábbis a Medián felmérése szerint.

Gyurcsány Ferenc már fogadkozik, Magyar Péter köszöni

Magyar Péter még a Mediános felmérés után tett ki több posztot is a közösségi oldalára az eredményekkel kapcsolatban, ahol arról írt, hogy hét hónapja lépett be először a Partizán stúdiójába, most pedig „a Medián mérése szerint 39 százalékon állunk, egy ugrásra az állampárttól.”

Gyurcsány Ferenc péntek reggel ennél azért egy jóval hosszabb poszttal fejtette ki a véleményét arról, hogy az Idea Intézet 8 százalékon mérte a pártját – a Medián adatokról nem tesz említést –, hozzátéve, hogy az ő ellenségeik nem a számok, hanem az Orbán-rendszer. Leírta, hogy őt ezek az eredmények „megacélozzák”, még keményebb munkára sarkallják és azt mutatják, hogy a szavazók még nagyobb elszántságot várnak tőlük.

Egyszerűen olyan a viszonyom a hazámhoz, amelyben én vigyázok rá, és azt akarom, hogy ő is ugyanezt tegye fordítva. Mi tagadás, van pillanat, amikor úgy érzem, hogy ez egy kicsit egyoldalú szerelem

– írta a DK elnöke megtoldva azzal, hogy a DK most annyi százalékon áll, mint júniusban a hárompárti összefogás, benne pedig nagyobb az elszántság, mint „az elmúlt években bármikor.”