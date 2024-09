Az ország nagy részén húsz millimétert meghaladó esőre és viharos széllökésekre számíthatunk. Árhullám is várható a magyarországi folyókon, a környező országokban akár 150-200 milliméter csapadék sem kizárt.

Az ország nyugati kétharmadán nagyrészt erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, és többfelé – főként a Dunántúl nyugati felén – várható tartós, kiadós eső. Előterében továbbra is kialakulhatnak záporok, néhol zivatar is. A keleti harmadban ezzel szemben továbbra sem valószínű csapadék, és a felhőzet is vékonyabb, szakadozottabb lesz.

A Dunántúlon élénk, olykor erős lesz a szél, az északnyugati tájakon hajnaltól már viharos lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 17 fok között várható, de a szeles északnyugati tájakon ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk.

Reggel keleten, északkeleten is megnövekszik a felhőzet, majd nagyrészt erősen felhős, borult idő várható országszerte kiadós esővel, záporral. Az ország keleti harmadán zivatar is kialakulhat. Délutántól délnyugat felől szűnik a csapadék, és a déli részeken szakadozik a felhőzet is.

Az északnyugati szelet főleg a nyugati, valamint a középső országrészben erős, az Észak-Dunántúlon viharos lökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország keleti felén 20, 28, míg nyugaton csupán 9 és 19 fok között alakul, a nyugati határ mentén lesz a leghidegebb az idő.

A Hungaromet figyelmeztetése szerint mindössze két vármegyében, Baranyában és Bács-Kiskunban nem várható sem nagyobb csapadékmennyiség, sem széllökés. Zivatar, villámlás, emellett esetenként jégeső alakulhat ki Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben.

Az elkövetkező 24 órában több mint 20 milliméter csapadék lehet Fejér, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy és Tolna vármegyében. Hetven kilométer/órát meghaladó széllökés várható Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém vármegyében.

A legtöbb csapadékot a nyugati határaink mentén élők kapják pénteken, több mint harminc milliméter esőre számíthatnak a Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala vármegyében lakók.