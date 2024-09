Árvíz érkezhet a hétvégén, harmadfokú készültség jöhet Budapesten

Nagyon úgy néz ki, hogy a hazánkat elért mediterrán csapadékhullám nem tervezi távozását a Kárpát-medencéből, így kiadós esőzésre, erős széllökésekre és esetleges árvizekre is számíthatunk az előttünk álló hétvégén. A csúcshőmérsékletek csaknem 20 fokkal elmaradnak az egy héttel ezelőtti maximumoktól, a 20 fokot sem fogják elérni az ország legnagyobb részén. Mindeközben az is kiderült, hogy Budapesten harmadfokú készültséget rendelhetnek el.

Ahogy arról beszámoltunk, az időjárás úgy döntött, hogy háromhavi csapadékot zúdít az ország nyakába az egész nyáron át tartó szárazság után, ami olyan 150-200 milliméternyi esőt jelent az ország egyes részein, ráadásul viharos széllökések sem kizártak. A folyók megáradhatnak, a hőmérséklet pedig 37 fokról 17-re esett vissza pár nap alatt, míg a szomszédos országokban már havazik.

A HungaroMet legfrissebb posztja szerint ez pedig még csak a kezdet, ugyanis megérkezett a Boris nevű mediterrán ciklon, amelynek csapadékrendszere lassan bekebelezi az országot, és egy ideig nem is engedi majd a „karmai közül”. Ahová már beköszönt Boris – a nyugati országrészben –, ott 5 fok körül van a hőmérséklet a metsző szél és eső következtében, míg

a Kékestetőn jelenleg is kellemes 12 fokot mutat a hőmérő.

A 24 órás napi csapadékösszeg északon és északkeleten néhol, a Dunántúlon nagyobb területen meghaladhatja a 20 millimétert, az északnyugati harmadban a 30, lokálisan nyugaton pedig az 50 millimétert.

Szombaton és vasárnap pedig – ahogy Boris mondaná – tózse, ugyanis a szombat délutáni, esti óráktól ismét egyre nagyobb területre terjed ki a csapadéktevékenység, amely vasárnap is folytatódik. Szombat délutántól a lehulló csapadék mennyisége az ország túlnyomó részén meghaladja a 20 millimétert, az északnyugati megyékben, illetve nagyobb bizonytalansággal terhelve a Duna–Tisza közén és az Északi-középhegység térségében egy szélesebb sávban többfelé 30 milliméter feletti csapadékösszeg valószínű.

Harmadfokú készültség várható

Az Időkép mindeközben arról írt, hogy a jövő hétvégén Budapesten is elérheti a harmadfokú árvízvédelmi szintet a Duna vízállása.

Mint írták, az Ausztriában jelenleg is tartó kiadós esőzések miatt komoly árhullámra lehet számítani a Dunán és mellékfolyóin. Az Országos Vízjelző Szolgálat friss hidrológiai előrejelzése szerint a következő egy hétben a Duna Nagybajcs és Budapest közötti szakaszán több helyen kell harmadfokú árvízvédelmi készültségre számítani.

A rohamosan – csak vasárnap várhatóan másfél métert – emelkedő vízszint miatt már kedden víz alá kerülhet az alsó rakpart. Szerdán már másodfokú, jövő hétvégén pedig harmadfokú árvízvédelmi készültséget is elrendelhetnek a fővárosban, amennyiben a Duna vízállása meghaladhatja a 800 centimétert.

Minden eddiginél komolyabb árhullámra számítanak a Rábán, Szentgotthárdnál rekord dőlhet meg

A portál azt is közölte, hogy megállás nélkül esik az eső a Rába vízgyűjtőjében is, és várhatóan minden eddiginél komolyabb árhullám fog levonulni a folyón. Mindeközben a HungaroMet azt írta, hogy a nyugati országrészben már csütörtök délelőttig is jelentős esőzések voltak.

A Nyugat-Dunántúlon már több helyen lehullott az átlagos szeptemberi havi csapadékmennyiség (országos átlag: 59 mm), sőt ezt bőven túlszárnyalta pl. Szentgotthárd, ahol már 95 mm-nél jár a 72 órás összeg – igaz, ott nagyobb is az átlagos havi csapadékmennyiség

– fogalmaztak.

Az Országos Vízjelző Szolgálat a folyó tetőzését Szentgotthárdnál vasárnap este várja, az előrejelzések szerint 5 méter körüli vízállás várható, amely meghaladhatja a valaha mért legmagasabb, 491 centiméteres vízszintet.

A Rába áradása miatt nagy valószínűséggel útlezárásokra is kell majd számítani, nem árt, ha időben tájékozódunk a legfrissebb közlekedési hírekről, mielőtt útnak indulunk – tették hozzá.

