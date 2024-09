Szent-Iványi István: Magyar Péter egyelőre one man show-t csinál

Szent-Iványi István külpolitikai szakértő szerint Orbán Viktor moszkvai útja nagyon rossz visszhangot keltett Brüsszelben, és a kormány politikai terméket csinál abból, hogy nem engedi be a menedékkérőket. Ugyanakkor azt is kihangsúlyozta, hogy „a merkeli politika már a múlté”, és sok ország tanult a 2016-os migrációs válságból. A volt ljubljanai nagykövet kitért Magyar Péterre is: szerinte a Tisza Párt elnöke egyelőre one man show-t csinál ahelyett, hogy „ütőképes csapatot gyűjtene maga köré”.