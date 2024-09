Dedikált gyermekügyeleti központokat hoz létre a kormány a fővárosban – jelentette be pénteken Takács Péter egészségügyi államtitkár, aki kiemelte: összesen 28 ellátóhely jön létre október elsejétől Budapesten, ezekből lesz három, amelyek speciális gyermekellátóhelyek lesznek, ezen kívül 14 mobilügyeleti pont is lesz, illetve kettőben 24 órás ügyeletet is ellátnak.