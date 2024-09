Gyurcsány Ferenc: Írtam egy regényt, szerintem egészen jó lett

Az elmúlt évtizedekben Gyurcsány Ferencet mint politikust ismerte meg Magyarország, esetleg egy szakácskönyv vagy politikai könyv szerzőjeként. Viszont szórakoztató irodalomban eddig nem alkotott a DK elnöke. Most megváltozott a helyzet, ugyanis elkészült első krimije, amelyet ráadásul álnéven jelentet meg.

„Írtam egy regényt, és bár tudom, hogy elég nagyképűen hangzik, mégis mondom, szerintem egészen jót” – kezdte legújabb Facebook-bejegyzését a Demokratikus Koalíció elnöke, Gyurcsány Ferenc. Elmondása szerint mindenkinek kell egy hobbi, és mindenkinek el kell menekülnie néha a mindennapok kötelezettségei elől, különben megőrül. Ez pedig az ő hobbija, hiszen nem néz tévét, nem jár bulizni vagy meccsekre. Gyurcsány Ferenc ír, mert „ez az én pihenésem”.

A poszt szerint a könyv első fejezetét „csak úgy, játékból” írta meg még tavaly, viszont egy „jól ismert és elismert” író szerint nem is volt rossz, így Gyurcsány úgy döntött, hogy folytatja a súlyosan megsebesített kislány történetét. A kereszt halála című krimi a támadó felkutatásáról és „a gyilkossági kísérlet mögötti történet kibogozásáról” szól, de Gyurcsány azt is elspoilerezte, hogy csak látszólag a bűncselekmény a történet középpontja, valójában ennél mélyebb dolgok húzódnak meg a háttérben.

A legnagyobb kérdés pedig, hogy miért Kate Vargha néven jelenteti meg első krimijét a politikus, amikor már korábban is írt könyvet – nem is egyet –, és azokat saját neve alatt adta ki. Gyurcsány válasza az, hogy

íróként édesanyám nevéből képzett nevet használok, Kate Vargha. Így egyértelmű lesz, hogy mit mondok, írok politikusként, és mikor egyszerűen csak mesélek a saját, és remélem, az Önök örömére. Anyám megérdemli, hogy így megmaradjon a neve. Csodálatos asszony volt.

Később azt is elárulja, hogy tervezi folytatni a még meg sem jelent könyvet, viszont nem mostanában. Egy időre mind Kate Vargha, mind Gyurcsány Ferenc befejezte a könyvírást, ugyanis – ahogy fogalmazott – „egy ideig más dolgom van”.

Gyurcsány Ferenc igencsak aktív mostanában a közösségi médiában, nemrég a Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert ostorozta, amiért az lealkoholistázta őt, majd kifejtette, hogy a magyaroknak igenis joga van felháborodni a haza állapotát látva, arról is szót ejtette nemrég, hogy a DK nem támogatja Vitézy Dávid főpolgármester-helyettesi jelölését, de nem is jelölnek helyette mást. Mindeközben a legújabb mérési adatok szerint a DK már 8 százalékon áll, így Gyurcsány legutolsó mondata ennek tükrében úgy értelmezhető, hogy marad továbbra is a politika világában.