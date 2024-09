Betelt a pohár a Vízügynél, helyretették a pocskondiázó kommentelőket

A Magyarországot és a térséget elérő mediterrán ciklon miatt sok helyen árvízkészültséget vezettek be, ráadásul az előrejelzések szerint a következő napokban is számíthatunk még akár több hónapnyi csapadékra is pár óra leforgása alatt.

Ez és az osztrák és német vízgyűjtő területekről lezúduló víztömeg a magyarországi folyókat is eléri, és akár árvizeket is okozhat. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei szinte megállás nélkül dolgoznak, hogy kordában tudják majd tartani az érkező árhullámot, ám a kommentelők megnyilvánulásait már nem kívánták tovább elviselni, ezért arra jutottak, hogy

mostantól kezdve az OVF oldalán a vízügyes szakembereket pocskondiázó, megalázó, trágár kifejezésekkel illető hozzászólásokat azonnal töröljük.

A posztban kifejtik, hogy a vízvisszatartással kapcsolatban mindent megtesznek, amit tudnak, de csak azokon a területeken intézkedhetnek, amelyek a Vízügy területének számítanak. Viszont a Vízügy önmagában nem képes megoldani a problémákat – mint írták –, ezért „a közös munka a többi szereplővel már régen elkezdődött”.

Kifejtik, hogy a mostani ciklon sem azokra a területekre hoz csapadékot, ahol a legnagyobb volt a szárazság, hanem a nyugati országrészben, ahol a dombos vidék megnehezíti a munkájukat, de ahol lehetőségük van, ott dolgoznak a víz visszatartásán.

Éppen azért, hogy a Vízügy szakemberei nyugodtan és hatékonyan tudjanak dolgozni, hozták meg azt a döntést, hogy törlik a pusztán sértő, megalázó kommenteket. A kulturáltan kritizáló és a támogató hozzászólásokkal természetesen továbbra sincs probléma, azokat szívesen látják – tehát nem a kommentelés lehetőségétől fosztják meg az olvasókat –, viszont a pocskondiázásra nem kíváncsiak.