Rekordmennyiségű víz érkezik Magyarországra, ez most a legveszélyeztetettebb terület

A vasárnap esti előrejelzések alapján hamarosan Magyarországra is nagy mennyiségű víztömeg érkezik. A Duna felső szakaszán és a Lajtán is első- és másodfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el. A legveszélyeztetettebb terület jelenleg Mosonmagyaróvár. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az Index kérdésére elmondta, hogy a Szigetközhöz is rekordmennyiségű víz érkezik.