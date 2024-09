Akár már vasárnap elérheti a neszmélyi vasúti töltést a dunai ár – írja a Kemma helyszíni riportjában.

A településen sokan dolgoznak – Naszályról, Tatáról és Tatabányáról is érkezett segítség – hogy megvédjék a folyóhoz közeli házakat az áradástól, hiszen az előrejelzések szerint a mostani áradás magassága megközelítheti a 2013-as árvíz tetőpontját. A környékbeliek együtt töltik a homokzsákokat és építik a gátat.

Neszmély jegyzője, Horváth József elmondta, hogy az árvíz megállíthatatlanul közelít, és már vasárnap víz alá kerülhet a Hajóskanzen és a Malom köz végén lévő kerékpárút, továbbá a vasúti hidak alját is elérheti a víz.

A helybéliek most azon dolgoznak, hogy minden átereszt, ami a faluból a Dunába megy, eltömítsenek. Mint arról a jegyző tájékoztatott, egy vasúti átjáróba mintegy 2500 homokzsákot kell beépíteni, majd a falu felőli oldalról 60 köbméter homokot tesznek oda, hogy teljes legyen a nyílások tömítése. Ilyen nyílásból a faluban van hat darab, amiket egyenként be kell tömedékelni.

Különleges védelem

A legkritikusabb utcában mobilgátat épít majd a katasztrófavédelem és a vízügy, továbbá homokzsákokkal is megkötik, hogy a magas pontok össze legyenek kötve. Mindez úgy válik vízállóvá, hogy egy fóliát víztartóként használnak, ami nekifeszül a kőfalnak, és kívülről homokzsákokkal megtámasztják, hogy ne csússzon el.

Kívülről pedig homokkal van tömedékelve és a kettő közé szorul be a fólia. És az egész van nekifeszülve az áteresz kőfalának, így ad védelmet – mutatta az épülő gátat.

A Duna emelkedő vízszintje miatt Komárom-Esztergom több településén is különleges intézkedéseket vezettek be: Esztergomban lezárások lesznek, egy iskolában pedig tanítási szünet. Nyergesújfalun arra is felkészültek, ha otthonokat kell elhagyni, a védekezéshez zsákot és homokot is biztosítanak. Dunaalmáson pedig 230 tonna homokkal készülnek az árhullámra.