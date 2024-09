Pintér Sándor az árvízről: A felkészültségünk elérte a 100 százalékot

Legyen az Index munkatársa! Önnek is van fotója vagy videója az árvízhelyzetről? Küldje el nekünk!

Pintér Sándor belügyminiszter a magyarországi árvízhelyzettel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a Boris ciklon jelentős problémákat okozott Európában, az ausztriai helyzetet emelte ki. A tárcavezető kifejtette, hamarosan Magyarországra érkezik a ciklon hatása, elsősorban a Duna menti és a folyó vízgyűjtőjéhez tartozó területek érintettek. Orbán Viktor elrendelte egy operatív törzs felállítását a helyzet kezelésére, a szakmai hátteret a vízügyi főigazgatóság adja, de részt vesz benne a katasztrófavédelem és a hivatásos állomány is.

Az operatív törzs résztvevője a honvédség is, akik 12 ezer fővel és megfelelő technikai eszközökkel állnak rendelkezésre, szükség esetén helikopterekkel is. A büntetés-végrehajtás is kész részt venni a védelemben, ahogy a rendőrség is. Pintér Sándor közölte, ilyenkor az egészségügynek is talpon kell lennie, az Országos Mentőszolgálat kiemelt szolgálatot biztosít, és lehetőséget teremt arra, hogy szükség esetén a sérülteket a lehető leggyorsabban kórházba szállítsák. A kórházak megfelelő kapacitással állnak rendelkezésre.

A felkészültségünk elérte a 100 százalékot

– jelentette ki Pintér Sándor, aki azt is közölte, a Belügyminisztérium kapta a feladatot a munka irányítására, ezért lemondta a külföldi útjait, Magyarországon marad a helyzet miatt.

Pintér Sándor végül arról beszélt, hogy az éjszaka érkező adatok alapján a hajnali órákban összesítik az eredményeket, és ezek alapján határozzák meg a következő nap feladatát. Rétvári Bence államtitkár mindennap reggel 9 órától tájékoztatja a sajtót a legfrissebb fejleményekről.

Rekordközeli árvíz

Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője elmondta, hogy a Lajtán rekordközeli lehet az árvíz, ezért Mosonmagyaróvárnál megnyitnak egy szükségtározót. A főigazgató kitért arra is, hogy a Dunán a szigetközi szakaszon lehet rekordközeli a szint. A Szigetköznél szerdán, Komáromnál csütörtökön, pénteken, Budapesten a hétvégén tetőzhet a vízszint, várhatóan 30-40 centiméterrel a 2013-as szint alatt.

Góra Zoltán katasztrófavédelmi főigazgató többek között elárulta, hogy az árhullám levonulását drónokkal is tudják követni, a feladatokra felkészültek.

Rétvári Bence államtitkár arról számolt be, hogy az érintett településekhez vízügyi műszaki vezetőket rendeltek ki, valamint a katasztrófavédelemtől is jelen vannak összekötők, ha bármilyen igény felmerülne. A politikus hangsúlyozta: szakmai, logisztikai, eszközbeli és anyagi segítséget is nyújtanak.

(Borítókép: Pintér Sándor belügyminiszter sajtótájékoztatót tart az árvízi védekezésről Győrben, a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban 2024. szeptember 15-én. Fotó: Krizsán Csaba / MTI)