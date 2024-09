Már láttunk ilyet, és most újra megtörténik: tízezrével fognak össze a magyarok

A Duna mentén jelenleg 28 olyan település van, ahol önállóan védekeznek az árvíz ellen – tudtuk meg Mukics Dánieltől. Ezeken a településeken az önkormányzat, és különösen a polgármester feladata a védekezés irányítása.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ezek a települések magukra lennének hagyva

– kötötte ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Ugyanis mindenhol jelen van egy vízügyi szakmai irányító, valamint egy katasztrófavédelmi összekötő, aki segíti a védekezési munkálatokat. Ha egy önkormányzat nem rendelkezik elegendő erőforrással, eszközökkel, a katasztrófavédelem megszervezi a hiányzó erők, eszközök helyszínre jutását.

Tízezrek fognak össze az árvíz ellen

A vízügy tehát szakmailag irányítja a helyi védekezést, míg a katasztrófavédelem szervezi a munkálatokat. Ha egy település nem rendelkezik elegendő eszközzel vagy emberrel, a katasztrófavédelem azonnal beavatkozik, és pótolja a szükséges erőforrásokat. Minden esetben összehangolt munkáról van szó, tehát senki nincs magára hagyva.

Mukics Dánielt arról is kérdeztük, hogy hány ember vesz részt az árvíz elleni védekezésben, mennyire reális a Dömötör Csaba parlamenti államtitkár által bemondott 17 ezer ember a Magyar Honvédség részéről.

„A hivatásos erők több ezres létszámban állnak készenlétben, de az árvízhelyzet súlyosságától függően

akár több tízezer embert is mozgósíthatunk, beleértve a vízügyet, katasztrófavédelmet, rendőrséget, a büntetés-végrehajtást és szükség esetén önkénteseket is”

– válaszolta lapunknak a szóvivő. Hozzátette, a kormány honlapján közzé lesz téve, hol és hogyan lehet jelentkezni önkéntesnek, ha szükség lenne további erőkre, valamint arra is felhívta a figyelmet, hogy csak ott segítsünk, ahol ezt hivatalos szervek külön kérik.

A katasztrófaturizmust kerüljük, a készenléti szerveknek nincs szüksége bámészkodókra. A közösségi portálokat ne most színesítsük az árvízi képekkel, hanem ha jelentkezni szeretnének önkéntesnek az árvíz elleni védekezéshez, akkor ott jelentkezzünk, ahol erre az állami szerveknek igénye van

– hangsúlyozta a szóvivő.

2013-ban több tízezer ember segített, ez most megismétlődhet

Mukics Dániel emlékeztetett, hogy a 2010-es és a 2013-as árvíznél is több tízezer önkéntes segített, és ha a helyzet úgy hozza, most is számíthatunk hasonló támogatásra.

A magyarok mindig összefognak ilyen helyzetekben

– világított rá. Hangsúlyozta, jelenleg minden területen megfelelő a felkészültség. A rendvédelmi szervek és a védekezésben részt vevő szervezetek 100 százalékos készenlétben vannak. A helyzet változékonysága miatt fontos megemlíteni, hogy beszélgetésünket délelőtt 11 óra magasságában rögzítettük.

Hétfő reggel Pintér Sándor belügyminiszter sajtótájékoztatót tartott a Magyarországra érkező árhullámmal és az ezzel összefüggő előkészületekkel kapcsolatban. A részleteket ide kattintva olvashatja el.

(Borítókép: Előkészületek az árvízre Budapesten 2024. szeptember 15-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)