Rengeteg eső érkezik, fokozódhat az árvíz elleni küzdelem

Erősen felhős, borult idő várható sokfelé esővel és záporral. A legnagyobb mennyiségű csapadék a délnyugati országrészben hullhat le. Délutántól délkelet és kelet felől már elkezd szakadozni, helyenként csökkenni a felhőzet, így arrafelé egyre kevesebb helyen valószínű a csapadék.

Az Észak-Dunántúlon délelőtt többfelé erős, míg Sopron környékén és a Bakonyban viharos széllökések várhatók. Az északnyugati szél majd fokozatosan mérséklődik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 18 fok között várható.

A HungaroMet veszélyjelzése szerint eső miatt elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adtak ki Baranya, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyére. Az érintett területeken egy nap alatt 20 milliméternél is több csapadék hullhat.

A következő napokban továbbra is kitart a csapadékos idő, míg a hétvégére a napsütés és 25 fokos átlaghőmérséklet is visszatérhet.

Mint korábban írtuk, Budapesten harmadfokú készültség lép életbe hétfőn az árvízveszély miatt. Valamint arról is beszámoltunk, hogy a katasztrofális időjárás már több halálesetet is eredményezett a környező országokban. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az Index kérdésére elmondta, hogy – a vasárnap esti előrejelzések alapján – hamarosan Magyarországra is nagy mennyiségű víztömeg érkezik. A Duna felső szakaszán és a Lajtán is első- és másodfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el. A legveszélyeztetettebb terület jelenleg Mosonmagyaróvár. A vízügyi szakemberek folyamatosan figyelik az előrejelzéseket és a vízszint alakulását.

Az árvízvédelmi helyzetet az Index hétfőn is nyomon követi, amit folyamatosan frissülő, percről percre összefoglalónkban olvashat. Időjárás-előrejelzésünket a https://index.hu/idojaras oldalon követheti.