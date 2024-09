Karácsony Gergely főpolgármester és Palkó György, a Fővárosi Csatornázási Művek igazgatója közös sajtótájékoztatót tartott a Margit-szigeten az árvízhelyzettel és az ellene folyó védelmi feladatokkal kapcsolatban. A páros elmondta, hogy lassan a Margit-szigetet és a Hajógyári-szigetet is le kell zárni, illetve a Római-parton is folyik a gátépítés.

Az egyre fokozódó árvízhelyzetről és a fővárosi intézkedésekről Karácsony Gergely főpolgármester a Margit-szigeten beszélt. A budai és a pesti alsó rakpartot hétfőn este 8 órakor lezárják az érkező víztömeg miatt, és arról is szó volt, hogy magát a Margit-szigetet is a lezárás fenyegeti, ugyanis az elmúlt évtized legnagyobb árhulláma közelít Magyarország felé.

A Margit-sziget védelmét homokzsákokkal biztosítjuk, amelyek gépesített módon kerülnek elhelyezésre, önkéntesek segítségére egyelőre nincs szükség

– jelezte lapunknak a főváros. Viszont a védekezés elősegítése érdekében valószínűleg hamarosan le kell zárni a szigetet a lakosság elől.

Palkó György, a Fővárosi Csatornázási Művek igazgatója arról beszélt, hogy nem az osztrák hegyekből leáramló hó, hanem a lehulló csapadékmennyiség okozza a problémát. Miután Karácsony Gergely főpolgármesterrel ellenőrizték a Margit-szigeten az árvíz elleni védekezés folyamatait, elmondta, hogy szombaton

8 méter 51 centiméterrel fog tetőzni a Duna.

Jelenleg száz ember dolgozik a helyszínen, és 9 méter magasságig emelik a homokzsákokat, hogy az árhullám ne érhesse el Budapest egyik legalacsonyabban fekvő pontját. Emellett a Római-parton zajlik hasonló előkészület, összesen 500 ezer homokzsákkal készülnek a víztömeg érkezésére.

Palkó arról is beszélt, hogy jelenleg 500 szakember dolgozik a védekezésen, ezért egyelőre nincs civil segítségre szükség, ugyanis még 200 ember készenlétben áll, hogy segítsen, illetve a katasztrófavédelem szakemberei is bevethetők.

Fontos még, hogy a Hajógyári-szigeten nem lesz védekezés, ugyanis az „nem mentett területnek minősül”, illetve az ottani védekezés centikkel emelné meg a vízszintet Budapest más területein, ezt pedig szeretnék elkerülni.

A 3. kerület összehívta a védelmi bizottságot, a Nánási és Királyok útjától a Duna felé eső részen, vagyis a hullámtérben nem lesz városszintű védekezés, az ottani ingatlanok tulajdonosai saját tőkéből, illetve az önkormányzat segítségével védekezhetnek az árhullám idején. A lakóingatlanok felőli oldalon pedig anyagmegtámasztásos védekezést fognak alkalmazni, vagyis agyagot raknak le a gát megerősítésére, majd úthengerrel tömörítik ezt.

Szerdán a Dagály fürdőnél vetik be először élesben azt a mobilgátat, amellyel a fürdőt kívánják megvédeni, a tervek szerint csütörtökre pedig minden védmű felépül, amelyeket pénteken már csak őrizni fognak, az elbontásuk pedig a jövő hét első felében esedékes – mondta Karácsony Gergely.

„Úgy tűnik, nem lesz baj”

Karácsony Gergely helyszíni kollégánk kérdésére elmondta, hogy a legkritikusabb Budapesten a Margit-sziget, de „szerencsére csak a Margit híd felőli oldalt kell védenünk, mert ez van a legalacsonyabban, és itt vannak az intézmények” – fogalmazott a főpolgármester.

A mai becslések már nem annyira riasztóak, mint az eddigiek voltak – emelte ki Karácsony Gergely –, a 8,5 méteres magasság a 2013-as rekordértékek alatt van, de továbbra is nagy a bizonytalanság, és kiszámíthatatlan az időjárás.

Lekopogom, de úgy tűnik, hogy nem lesz baj, és hogyha nem történik valami váratlan – ami ilyen kiszámíthatatlan helyzetben nem kizárható –, akkor nagyjából hétvégén leszünk túl a nehezén

– fogalmazott a főpolgármester.

Arról is beszélt, hogy 2013-ban a patakok, az Aranyhegyi-patak és a Barát-patak voltak a kritikus pontok a 3. kerületben, viszont mindkét helyen most már gát segít a védekezésben, s bár ezek a védművek „most vizsgáznak elsőnek, de reméljük, hogy jól fognak vizsgázni”. Ha ez így lesz, akkor a Királyok-Nánásin nem lesz probléma. Az ártérben pedig a helyi önkormányzat segíti az ingatlantulajdonosok védekezését – erősítette meg Karácsony.

A Hajógyári-sziget is árterületnek számít, ezért azt „nem védjük”, főleg azért nem, mert „ha minden területet védünk, akkor az felnyomja a vízszintet a városban” – ismételte meg a főpolgármester. Hozzátette, hogy a Margit-szigetet valószínűleg kedden zárják el a forgalom elől, illetve a „Hajógyárit sem lehet most egy ideig használni.”

Az elmúlt napokban elérte Európát a Boris ciklon, ami hatalmas mennyiségű csapadékot hozott magával. Az Alpokban lezúduló csapadékmennyiség miatt több folyó vízszintje is megemelkedett, a készültség a Duna, a Lajta, a Rába és a Répce folyók vízgyűjtő területeire is érvényes. Vasárnap óta egy percről percre közvetítésben követjük nyomon az eseményeket. Alábbi hírfolyamunkban ma is figyelemmel kísérjük az áradásokkal kapcsolatos európai történéseket, minden fontos hírt megtalál egy helyen.

(Borítókép: Tüttő Kata és Karácsony Gergely. Fotó: Szollár Zsófi / Index)