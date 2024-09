Magyarok ezreinek utazását lehetetlenítette el az árvíz

A hazánkban és a térség országaiban tomboló vihar, az árvízi helyzet a vasúti közlekedést sem kíméli. Az osztrák vasúttársaság (ÖBB) vasárnaptól várhatóan kedd éjfélig – pótlás nélkül – leállította a vonatforgalmat Hegyeshalom és Bécs között. A rekordközeli árvízre való védelmi készültség miatt a Komárom–Esztergom vonalon pedig napokig pótlóbuszok közlekednek az S74-es vonatok helyett. A felkészülésről és a korlátozásokról Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója tartott rendkívüli doorstep-sajtótájékoztatót.

MÁV: Jelenleg nincs veszélyben az utazás Magyarországon

Az elmúlt napokban az elmúlt évtized legnagyobb árvize sújtotta hazánkat – kezdte a Keleti pályaudvarnál tartott sajtótájékoztatón a MÁV vezérigazgatója. Elmondta, hogy a hatóságok folyamatosan értesítéseket kapnak a helyzet alakulásáról. A magyar vasúti közlekedést jelentős kihívások elé állította az időjárás, de az osztrák és cseh vasutas kollégák is emberfeletti erőfeszítéseket tesznek, hogy helyreállítsák a károkat és biztosítsák a közlekedés zavartalan működését.

Jelen pillanatban az utazás Magyarországon nincs közvetlen veszélyben, azonban az esőzések okoznak komolyabb fennakadásokat, nem pedig maga az árvíz.

A hétvégén a vasúti dolgozók 15 alkalommal vonultak ki, hogy a kidőlt fákat eltakarítsák, és más, a közlekedést akadályozó problémákat megoldjanak. A kritikus helyzetek kezelésére dízelmozdonyokat helyeztek készenlétbe arra az esetre, ha a felsővezetékek meghibásodnának. Emellett szükség esetén buszokat is biztosítanak az utasok számára, hogy minimalizálják a közlekedési fennakadásokat.

Éjt nappallá téve dolgoznak a MÁV emberei

Jelenleg 2-3 pótvonatot tartanak készenlétben a nemzetközi utakra, hogy szükség esetén be tudjanak avatkozni. Az árvízvédelemben összesen 140 kolléga dolgozik, akik éjjel-nappal fáradhatatlanul végzik a munkájukat – mondta el a vezérigazgató.

A következő napokban több helyszínen is szükség lesz beavatkozásra.

Komárom alatt van egy különösen kritikus szakasz, ahol a vízüggyel való kapcsolattartás alapján lassabb közlekedés várható, de továbbra is biztosított lesz az áthaladás.

Kritikus pontnak számít még a Szentmihály-hegy, amelyet rendszeresen ellenőriznek, de ott jelenleg nem várható probléma. Folyamatosan zajlik a hordalék kezelése is, amely különösen fontos a Szentendrei HÉV vonalán. A BKK-val közösen dolgoznak azon, hogy a HÉV forgalma biztonságos maradjon, mivel a Batyi alagút környéke kifejezetten veszélyes terület. Az előkészületek már megkezdődtek a terhelés csökkentésére, ugyanez a helyzet nyúlgátnál is, ahol szintén kiemelt figyelmet fordítanak a védekezésre.

A BKK is segít a pótlásban, és a Volán esetében a forgalom nagyjából zavartalan maradt.

Később Pakson is beavatkozásra lehet számítani, de az ottani helyzetet még nem látni előre. Az operatív törzsben jelen vannak a Volános kollégák is, és bár legfeljebb 1-2 út válhat járhatatlanná, ez is minimalizálható.

Komoly fennakadások a nemzetközi forgalomban

A nemzetközi forgalomban komoly fennakadások tapasztalhatók, különösen az osztrák vasútnál, ahol Bécstől nyugatra jelenleg nem tudnak közlekedni a vonatok.

Autóbuszos pótlásra sincs lehetőség, mivel a buszgarázsokat is elöntötte a víz.

Az intenzív tájékoztatási kampány eredményeként a vasúttársaság mindent megtesz annak érdekében, hogy az utasok naprakész információkat kapjanak az árvízhelyzetről és a közlekedési korlátozásokról. Itt, a sajtótájékoztató helyszínén, azaz a Keleti pályaudvaron is három dedikált személy áll az utasok rendelkezésére, hogy helyben nyújtsanak segítséget. Tatabányán és Győrben szintén vannak munkatársak, akik támogatják a tájékozódást és az utasokat.

A megfelelő tájékoztatásnak köszönhetően az utasok megértőek voltak a helyzet kezelésében, és nem fordult elő olyan eset, hogy valaki ne kapott volna tájékoztatást, például Hegyeshalomnál.

Összesen 10 utas maradt ott, akiket segélybusz szállított tovább, így senki sem ragadt ott az éjszakára.

Az osztrák vasúti forgalom tekintetében a korlátozások holnap éjfélig maradnak érvényben, és várhatóan szerda reggel indul újra a vonatközlekedés. Azok, akik nemzetközi forgalomban utaznának Csehország vagy Ausztria irányába, halasszák el az utazásukat, de mindenképpen tájékozódjanak a legfrissebb információkról – kérte a MÁV-vezér.

Az Index újságírója megkérdezte, hány embert érintenek a nemzetközi utazási problémák. A vasúttársaság tájékoztatása szerint átlagosan napi 6-8 ezer ember utazik Ausztria és Magyarország között.

Az elmúlt napokban elérte Európát a Boris ciklon, ami hatalmas mennyiségű csapadékot hozott magával. Az Alpokban lezúduló csapadékmennyiség miatt több folyó vízszintje is megemelkedett, a készültség a Duna, a Lajta, a Rába és a Répce folyók vízgyűjtő területeire is érvényes. Vasárnap óta egy percről percre közvetítésben követjük nyomon az eseményeket. Alábbi hírfolyamunkban ma is figyelemmel kísérjük az áradásokkal kapcsolatos európai történéseket, minden fontos hírt megtalál egy helyen.

(Borítókép: Árvíz Bécsben, Ausztriában 2024. szeptember 15-én. Fotó: Christian Bruna / Getty Images)