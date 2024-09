Komoly a helyzet, érkezik az árhullám, Orbán Viktor minden külföldi útját lemondta

Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével ülést tartott hétfőn az árvízvédelmi operatív törzs a Belügyminisztérium Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központban. A rendkívüli eseményen jelen volt a kormányfő mellett Pintér Sándor belügyminiszter is.

Mint ismert, a folyamatosan szakadó eső a Duna vízgyűjtő területein, valamint az eddig lehullott és a következő napokban várható nagy mennyiségű csapadék miatt magas fokú készültség alakult ki a Dunán és mellékfolyóin. Közép-Európa több országában a hirtelen lehullott vízmennyiség miatt a folyók több helyen kiléptek medrükből, és lakóházakat öntöttek el.

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott egy videót az ülés után, ahol arról beszél, hogy a helyzet komoly, és valóban nagy mennyiségű víz érkezik Magyarország területére, majd megnevezte a három legveszélyesebb helyszínt: Szigetközt, a Dunakanyart és Budapestet.

A veszély mértéke nem nagyobb, mint 2013-ban volt. A feladatot meg kell oldanunk, nem példátlan. 2013-ban fél méterrel magasabban tetőzött a Duna, mint ahogy most várjuk. Azt is el tudtuk hárítani, meggyőződésem, hogy Magyarország ezt is meg tudja csinálni

– számolt be Orbán Viktor a helyzetről.

A miniszterelnök arra kérte az operatív törzs vezetőit, hogy mindenki a saját területén maradjon, éles, világos, végrehajtható és ellenőrzött intézkedéseket hozzanak.

A katasztrófavédelem központi szinten és minden, az árvíz által érintett vármegyében területi szinten is operatív törzset hozott létre, amelyek a nap 24 órájában koordinálják a kárfelszámolást és az árvízi felkészülést.

A kormányfő itthon marad

Orbán Viktor újabb videót tett közzé Facebook-oldalán, amin az operatív törzzsel való tanácskozásról mutat képeket. A videóban Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője arról beszél, hogy könnyen lehet, hogy „az eddigi legnagyobb árvízszint alakul ki”, de mindenhol kint vannak az embereik, és megállás nélkül dolgoznak.

Természetesen amíg nem érjük el a csúcspontot, és nem vagyunk túl a nehezén, addig én nem megyek el az országból, hanem itthon vagyok

– mondta el a kormányfő a drámai videóban. Hozzátette, hogy Pintér Sándor belügyminiszter irányítja a védekezést.

Bár a magyar kormányfőt Strasbourgba várják szerdára (szeptember 18.), egy európai parlamenti vitára, ahol Orbán a magyar soros elnökség programját ismertetné. Az árvízre való tekintettel azonban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke hivatalos levélben kérte Roberta Metsolát, az Európai Parlament elnökét, hogy halassza októberre a magyar miniszterelnök meghallgatását.

Bár az eseményen a Tisza Párt kétszer is felszólalhatna, és ez lenne az első személyes vita Orbán és Magyar között, utóbbi mégis inkább a halasztást kérte már a vasárnap reggeli bejelentkezésében is a közösségi oldalán. Bár Metsolától hivatalos válasz még nem érkezett, de Orbán Viktor hétfői kijelentéséből arra lehet következtetni, hogy nem is igazán fontos, ugyanis a magyar kormányfő kijelentette: itthon marad.

Helyes döntésnek tartja a Tisza Párt elnöke, hogy Orbán Viktor miniszterelnök elhalasztotta strasbourgi útját.

Orbán Viktor elfogadva a javaslatunkat, lemondta a strasbourgi európai parlamenti vitán való részvételét. Helyes döntés. Ilyen súlyos árvízi helyzet idején nincs helye politikai vitáknak, teljes nemzeti összefogásra van szükség. Ember kell a gátra!

– fogalmazott Magyar az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Az elmúlt napokban elérte Európát a Boris ciklon, ami hatalmas mennyiségű csapadékot hozott magával. Az Alpokban lezúduló csapadékmennyiség miatt több folyó vízszintje is megemelkedett, a készültség a Duna, a Lajta, a Rába és a Répce folyók vízgyűjtő területeire is érvényes. Vasárnap óta egy percről percre közvetítésben követjük nyomon az eseményeket. Alábbi hírfolyamunkban ma is figyelemmel kísérjük az áradásokkal kapcsolatos európai történéseket, minden fontos hírt megtalál egy helyen.