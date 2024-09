Gyalogost gázolt el egy salgótarjáni kamionos, vádat emelt ellene az ügyészség

A vádirat szerint a sofőr az általa vezetett nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvénnyel 2023. július 25-én kora reggel érkezett a 22. számú főúton Salgótarján felől Balassagyarmatra.

Körülbelül 29-35 kilométer per órás sebességgel közelítette meg a kórház előtti, táblákkal is jelzett gyalogos-átkelőhelyet, ahol a menetiránya szerinti bal oldali járdáról lelépett egy járókelő. A kamion sofőrje észlelte őt és a jobb oldalon az úttesttől mintegy 4 méterre, egy padnál várakozó másik gyalogost is. Sebességét folyamatosan csökkentette, hogy a bal oldalról átkelni szándékozó gyalogos elsőbbségét biztosítsa, végig őt tartotta szemmel, ezért nem észlelte, hogy a jobb oldali gyalogos is elindult a zebra felé.

Amikor a jobb oldalról induló járókelő az úttestre lépett, a lassan haladó kamion eleje másfél méter távolságban volt a gyalogos-átkelőhely kezdetétől. A sofőr továbbra sem észlelte őt, holott akár a jármű elé tekintve, akár a nyerges vontató holttérfigyelő tükreiben is látható volt számára a jármű előtt az úttestre lelépő idős nő.

Amikor a bal oldali gyalogos elérte a járdát, a sofőr gyorsítani kezdett, ezért a kamion bal első részével elütötte az idős nőt, aki már a zebra felénél járt, közel 4 métert megtéve az úttesten. A baleset következtében a nő a helyszínen meghalt.

A kamionos a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen áthaladó gyalogosnak nem adott elsőbbséget, holott azt a helyet, ahol a gyalogosoknak elsőbbsége van, járművel csak fokozott óvatossággal szabad megközelíteni.

A járási ügyészség ezért halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolta meg a büntetlen előéletű kamionsofőrt, és indítványozta, hogy a bíróság szabjon ki vele szemben próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetést, tiltsa el a közúti járművek vezetésétől, valamint fizettesse meg a közel 700.000 forint bűnügyi költséget is. Az ügyben a Balassagyarmati Járásbíróság dönt.