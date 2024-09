Búvárnak kellett a Duna vízével telt csatornába merülnie

A rendkívüli árvíz a fővárosi csatornahálózatra is komoly hatással van. Ahhoz, hogy rajta keresztül ne törjön a fel az utcákban a Duna vize, a zsilipeket zárni kell. A hordalék azonban ezt több helyen is akadályozta. Ilyenkor kell a búvár.

Eddig három helyszínen is merülnie kellett az ipari búvárnak a Duna áradása miatt. Erről beszélt az Indexnek Bátori Marianna, a Fővárosi Csatornázási Művek kommunikációs vezetője. A fővárosi csapadékelvezető csatornahálózat több ponton is a Dunába torkollik. Árvíz idején viszont a megemelkedett vízszint következtében a folyam vize visszaáramlana a csatornahálózatba, és a város különböző pontjain feltörne a lefolyókból; ennek kivédésére a kifolyókat le le kellene zárni. Erre a technikai lehetőség meg is van, ám ennek előfeltétele, hogy a hordaléktól és uszadéktól a zsiliprendszereket megtisztítsák, biztosítva a megfelelő záródásukat.

Erre a búvár segítségével a pesti oldalon az Árpád út – Váci út kereszteződésében lévő vészkiömlőnél, a budai oldalon pedig a Kacsa utcánál került sor. A harmadik helyszínen azért kellett merülnie, mert az FCSM pünkösdfürdői átemelő telepénél egy már lezárt zsilipnél szivárgást észleltek. Itt a búvár eltávolította a zsilipfedél alá beszorult hordalékot.

Az Árpád úti 8 méter mély csatornanyílásban gyakorlatilag teljes sötétségben kellett a búvárnak a 3 méteres vízoszlop alján kézzel kitapogatnia és kitisztítania a zsilipet.

A beöltözés és a biztonságos merülés előkészítése több időbe tellett, mint maga a tisztítás. Amint az a videón is látható, a búvár biztonsági kötele hármas fonatból áll. A csörlőzsinór mellett fut a légzést biztosító cső, illetve a kommunikációt lehetővé tevő kábelkapcsolat is.

A Fővárosi Csatornázási Művek idén augusztus végén kötött a PASA Speciál Kft.-vel szerződést arra, hogy a cég az üzemeltetésében lévő ár- és belvízvédelmi, hálózati, átemelő telepi létesítményeken az árvízmentes időszakban beszállási engedélyköteles légzésvédelmet, illetve speciális iparibúvár-tevékenységet igénylő rendszeres ellenőrzési, tisztítási, karbantartási feladatokat, és eseti megrendelés alapján az üzemzavar-elhárítási, javítási munkákat elvégezze.

A szerződésben az árvízi helyzetre vonatkozó részleteket is rögzítették.

Ezek szerint árvíz esetén a vállalkozó iparibúvár-technológiával rendelkezésre áll, bejelentés esetén 2 órán belül a helyszínen megjelenik a szükséges eszközökkel és felszerelésekkel együtt, és a feladat elvégzését a helyszínen azonnal megkezdi.

A rendkívüli árvízi helyzet az elkövetkezendő napokban további búvármerüléseket tehet szükségessé.