Orbán Balázs szerint Magyar Péter angolnákat meghazudtoló módon igyekszik kibújni a vita alól

Mint megírtuk, a közmédia 48 perc című műsorának e heti adásába meghívták Orbán Balázst, a miniszterelnök politikai igazgatóját és Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, hogy Magyarország aktuális helyzetéről beszélgessenek. Az utóbbi kedden úgy reagált, köszöni a meghívást, de

jelenleg az egész ország (talán lassan a kormány is) a valaha volt egyik legsúlyosabb dunai árvíz elleni védelmi munkálatokon dolgozik. Így tesz a Tisza Párt több mint ezer önkéntese és jómagam is.

Magyar szerint egy ilyen, valódi veszélyhelyzetben a felelős politikusok az ország védelmét szervezik, és abban aktívan is részt vesznek. „Ilyenkor nem a propagandaadótokon kell okoskodni, hanem meg kell fogni a lapátnyél (és a munka) végét.” Hozzátette, szeptember 19-én 17 és 18 óra között várja a Római-parton homokzsákot tölteni Orbán Balázst. Posztja végén kiemelte, ha Orbán Balázs ragaszkodik a nyakkendős, öltönyös eszmecseréhez „a propaganda stúdiójában”, akkor várja meg az árvíz levonultát.

A Tisza Párt elnökének reakcióját Orbán Balázs nem hagyta figyelmen kívül, és mint közösségi oldalán írta, sajnálattal értesült róla, hogy „az Öntől immár megszokott faragatlan stílusban tette nyilvánvalóvá, hogy nem találkozunk egy vita erejéig csütörtök este”, és azt kérte Magyar Pétertől, hogy az árvíz elleni védekezés ügyében hagyja abba a hazudozást.

Az állami szervek és a kormány teszi a dolgát, Magyarország ezt is meg fogja csinálni, mint ahogy megtette 2013-ban is – amikor egyébként Ön nem Magyarországon élt. Politizálásnak pedig a mi meglátásunk szerint nincs helye a gátakon

– fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója, majd kijelentette, hogy Magyar Péter hónapok óta nyomasztja Magyarország politika iránt érdeklődő közvéleményét azzal, hogy vele senki nem vitázik, és nem hívják a köztelevízióba.

„Ezek után pedig, amikor teret és felületet kapna, angolnákat meghazudtoló módon igyekszik kibújni a vita alól. Sebaj, én megvárom. Kíváncsi vagyok, hogy a következő alkalommal mi lesz a kifogás. Kifogások gyártásában, vádaskodásban ugyanis Ön eddig is világklasszis teljesítményt nyújtott” – tette hozzá Orbán Balázs.

Menczer Tamás is kifejtette véleményét Magyar Péter nyilatkozatairól. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Tisza Párt elnöke egy hazug ember. „Tudjuk, hogy hazudik folyamatosan, hazudik arról, hogy nem lesz politikus, hogy nem megy az Európai Parlamentbe, hogy nem szokott VIP-páholyba járni, és még ki tudja, mi mindenben.”

Most is hazudik. Hazudik a katonákról, hazudik a szakemberekről. A honvédelmi miniszter világosan elmondta, hogy annyi katona van, amennyi kell. Tehát ezzel kapcsolatban is hazudik. Ilyen helyzetben ez sajnálatos