Toroczkai László elárulta, ki áll Magyar Péter mögött

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke az Inforádióban elmondta, hogy a Tisza Párt nem egy one man show, profi stáb áll mögötte. Magyar Pétert az egykor a Jobbik Magyarországért Mozgalmat is támogató háttérember, Radnai László segíti, akinek fia, Radnai Márk a Tisza Párt alelnöke április óta, részletezte Toroczkai László. A pártelnök a Tisza Pártról is elmondta véleményét.