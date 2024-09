A feje tetejére állította a fővárosi közlekedést az áradás, így áll most az árvízhelyzet Budapesten

Szerda reggel a Duna vízállása elérte a 693 centimétert is, azonban a vízszint kritikus mértékben emelkedik, aminek következtében mostanra Budapest központi része is veszélyben van, az alsó rakpartok pedig víz alá kerültek. Ez jelentős kihatással van a fővárosi közlekedésre is, így összeszedtük a legfontosabb közlekedési változásokat.