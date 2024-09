Kismaroson és Kisorosziban is jelen vannak a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet önkéntesei, akik az árvízvédelmi munkálatokban dolgozók ellátása mellett a gátépítésben is részt vesznek, valamint nagy teljesítményű szivattyúkat szállítottak a helyszínre. „Egyelőre nincs pánik, munka van”– számolt be az Indexnek a segélyszervezet ügyvezető igazgatója, Gáncs Kristóf a Kismaroson uralkodó közhangulatról.

Gáncs Kristóf elmondta, hogy a Dunakanyar több települését is végigjárták a segélyszervezet munkatársai, a helyi önkormányzatokkal egyeztetve önkénteseikkel ott jelentek meg, ahol jelezték, hogy szükség van a segítségükre.

Az árvízvédelmi munkálatokat, a gátépítést főként a katonaság végzi, több százan jelen vannak a Dunakanyar kritikus helyszínein, de minden dolgos kézre szükség van, ezért a lakosokkal együttesen a segélyszervezet önkéntesei Kismaroson részt vesznek a homokzsákok töltésében, illetve a gáton dolgozók ellátását is biztosítják, szendvicsekkel, ivóvízzel

– részletezte, hozzátéve: több Duna menti településen hasonló munkát végeznek a napokban. Az ügyvezető igazgató azt is elmondta, hogy már házakban vagy utcákon is használható nagy teljesítményű szivattyúkat szállítottak oda, ahol ezt igényelték, például Kisorosziban és Kismaroson. Volt, ahova felszerelést, például a homokzsákok pakolásához lapátokat vittek, máshol gumicsizmákra volt igény. „A helyzet persze óráról órára változik, egyfajta logisztikát is végzünk, hogy melyik helyszínen mennyi önkéntesre van szükség” – emelte ki.

A gáton dolgozókat is segítik

Már tegnap óta felmérést végeznek az árvízveszélynek kitett térségben a 2013-as tapasztalatokból kiindulva. „Ugyanazt az összefogást és dinamikus helyzetet tapasztaljuk, mint az akkori árhullám idején” – jegyezte meg Gáncs Kristóf. Az árvízvédelmi munkálatok segítését az Ökumenikus Segélyszervezet a 1353-as adományvonalán vagy a honlapukon keresztül is lehet támogatni, ebből biztosítják a gáton dolgozók vízzel és étellel való ellátását. Később a civil károk kompenzálásához járulnak ezzel hozzá.

„Most persze mindenki nagy erővel azon dolgozik, hogy ez ne történjen meg, vagy mérsékeljük a károkat” – hangsúlyozta a segélyszervezet ügyvezető igazgatója. A homokdepóban a honvédséggel és civilekkel együtt folyamatosan töltik a zsákokat, sok helyen iskolások, de még a szomszédos községekből is besegítenek a munkálatokban. Kismaroson az önkormányzat közlése szerint a rendelkezésre álló 100 ezer homokzsákból már hétfőn 25 ezret bedolgoztak, a vízügy és a katasztrófavédelem is segít az árvízvédelmi munkálatokban.

Kisoroszi akár egy hétre is elszigetelődhet

Kisoroszi polgármestere a hirado.hu-nak beszélt arról, hogy rekordközeli árvízi szintre készülnek, amely elérheti akár a 2013-as 890 centiméteres magasságot is.

Ennek megfelelően elrendelték a harmadfokú védekezési fokozatot, és felkészítették a lakosságot arra, hogy a település várhatóan 6-8 napig el lesz zárva a külvilágtól – foglalta össze a helyzetet a Magyarfórum Facebook-oldala.

Mint írták, a Tahi és Kisoroszi közötti bekötőutat várhatóan elárasztja a víz.

Ez a legnagyobb probléma jelenleg, hogy Kisoroszi teljesen elszigetelődhet, és ennek megfelelően kell megoldanunk az ellátást

– nyilatkozta a polgármester.

A település vezetője elmondta, hogy az elzárásra való felkészülés érdekében az önkormányzat biztosítja, hogy az alapvető élelmiszer-ellátás zavartalan legyen, emellett orvosi és tűzoltói ügyeletet is fenntartanak. A legrosszabb esetben nagy teljesítményű motorcsónakokkal kell éjszakai vészhelyzetben átszállítani a folyón az embereket. A portálnak az egyik helyi lakos úgy fogalmazott: nem aggódik, mivel tapasztalatai szerint a lakosok ellátása zavartalanul működik ilyenkor is.

Várják az önkénteseket

Kismaroson az előkészületek zajlanak, itt a következő napokban lehet kritikus a helyzet. A község önkormányzati lapjának közlése szerint náluk a folyó szerda délután érheti el 650 centiméterrel a III. készültségi fokozatot, pénteken 709 centiméterrel várják a tetőzést az Országos Vízjelző Szolgálat adatai szerint.

Az Ökumenikus Segélyszervezet helyszínről nyilatkozó képviselője úgy látja, a jelenlegi összefogásnak meglesz az eredménye. Arra is kitért, hogy a honlapjukon keresztül önkéntes munkára is lehet jelentkezni, de az árvízvédelmi munkálatokat illetően ennek szervezése az érintett önkormányzatokhoz tartozik. Már hétfőn közzétette az árvízvédelmi védvonallal nem rendelkező önállóan védekező Duna menti települések listáját az Országos Vízügyi Főigazgatóság.

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén:

Dömös, Dunaalmás, Esztergom, Gönyű, Lábatlan, Neszmély, Nyergesújfalu, Süttő, Pilismarót

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén:

Budakalász, Dunabogdány, Dunakeszi, Kismaros, Kisoroszi, Leányfalu, Nagymaros, Százhalombatta, Szentendre, Szob, Sződliget, Tahitótfalu, Tass, Vác, Verőce, Visegrád, Zebegény

A hatóság hozzátette: aki tevékenyen részt akar venni a védekezésben, a polgármestert keresse, illetve kövesse a város, község honlapját és közösségimédia-felületeit, ahol erre vonatkozó információkat, felhívásokat találhatnak az érdeklődők.

Az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója kiemelte: az a fontos, hogy ahol hiány van, oda menjenek az emberek. Az árhullám alakulását követve bővülhet az a kör, ahol segítséget nyújtanak. Dömösön, Dunabogdányban is jelen vannak, a visszajelzések szerint van, ahol szivattyúra, máshol önkéntesekre, más helyen a gáton dolgozók ellátmányára van szükség. Annak ellenére, hogy a 2013-as árvíznél is aktívan segítettek, „a víz az úr, nincs kész recept arra, hogy épp miben és hol kell segíteni a helyieknek” – fogalmazott. Gáncs Kristóf szerint ahol kollégáikkal jelen vannak, ott „egyelőre nincs pánikhangulat, munka van”, a felkészülés ütemesen zajlik. Azt is hangsúlyozta, hogy az árhullám levonulása után is szükség lesz az önkéntesek munkájára, a lakosok támogatására.

