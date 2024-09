Behatolt Budapestre az árvíz, Orbán Viktor az operatív törzsből üzent

Kismaroson és Kisorosziban is jelen vannak a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet önkéntesei, akik az árvízvédelmi munkálatokban dolgozók ellátása mellett a gátépítésben is részt vesznek. A helyszínre nagy teljesítményű szivattyúkat szállítottak.



„Egyelőre nincs pánik, munka van”– számolt be az Indexnek a segélyszervezet ügyvezető igazgatója, Gáncs Kristóf a Kismaroson uralkodó közhangulatról.



Az Ökumenikus Segélyszervezet képviselője úgy látja, a jelenlegi összefogásnak meglesz az eredménye. Arra is kitért, hogy a honlapjukon keresztül önkéntes munkára is lehet jelentkezni, de az árvízvédelmi munkálatokat illetően ennek szervezése az érintett önkormányzatokhoz tartozik.

Helyszíni riportunkról itt olvashat bővebben.