Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció frakcióvezető-helyettese ismét írásbeli kérdést nyújtott be Polt Péter legfőbb ügyészhez a következő kérdéssel:

Végeznek érdemi munkát a Közép-európai Oktatási Alapítvány és a Fudan Hungary Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjai?

Mint ismert, a Közép-európai Oktatási Alapítvány által megkapott lipótmezei, korábbi OPNI-épületegyüttesben nem kezdődött meg az elit gimnázium működése, egyelőre 292 millió forintot csak az életveszélyes állapot megszüntetésére költöttek. A Fudan Alapítvány IX. kerületbe tervezett kínai elit egyetem sem épült meg. Ez utóbbi fenntartására hivatott Fudan Hungary Alapítvány létezik, és rendelkezik kuratóriumi, illetve felügyelőbizottsági tagokkal is.

A HVG korábban arról írt, hogy az államtól kapott vagyon után 2023-ban 999,9 millió forint kamatbevétele származott, a tisztségviselőknek pedig jelentős tiszteletdíjakat fizettek ki (a főigazgató bére havi bruttó 2,1 millió forint, az öt kuratóriumi tagnak havi 811 ezer forintot, a felügyelőbizottsági tagoknak havi 740 ezer forintot fizetnek). Az azonban nem látszik, hogy milyen érdemi munkavégzés történt.

Bár Vadai Ágnes – ahogy korábban – most ismét írásbeli kérdést intézett Polt Péterhez, aki azt újra feljelentésként értékelte, de most nem az V. Kerületi Rendőrkapitányságra, hanem a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda részére továbbította. A nyomozó hatóság úgy látta, hogy nem történt bűncselekmény, ezért elutasította a feljelentést.

A nyomozó hatóság határozatát azonban a IX. kerületi ügyészség hivatalból felülvizsgálta,

és megállapította, hogy a határozat érdemi indoklást nem tartalmaz, így a döntés megalapozatlan, a bűncselekmény gyanúját nem lehet kizárni. Ezért a kerületi ügyészség a nyomozó hatóság határozatát hatályon kívül helyezte, és felhívta a nyomozó hatóságot a további intézkedések megtételére.

Vadai Ágnes lapunknak azt mondta, az elmúlt 14 évben közel 300 kérdést adott be a legfőbb ügyészhez, de eddig nem tapasztalt olyat, hogy érdemi nyomozati lépések történtek volna felvetései nyomán. Ami most történt, mindenképpen reményteli fejlemény. Mint fogalmazott, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupciós Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiemelt Ügyek Osztálya szeptember 10-én már meg is indította a nyomozást különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt, úgy a Közép-európai Oktatási Alapítvány, mint a Fudan Hungary Alapítvány működésével összefüggésben.