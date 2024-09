Vácon kritikus volt a helyzet a napokban, ezért a polgármester, Matkovich Ilona közösségi oldalán tett közzé egy felhívást, amelyben azt kérte, hogy minél többen csatlakozzanak önkéntesként az árvíz elleni védekezéshez. Segítségkérése pedig nem talált süket fülekre, ugyanis tömegek érkeztek segíteni, aminek köszönhetően nagyon jó ütemben folynak a védelmi munkálatok. Stábunk is ellátogatott az áradással sújtott városba, ahol a helyiekkel, a polgármesterrel és Magyar Péterrel is beszéltünk Vác helyzetéről.

Kedd éjszaka is több ezer zsákot töltöttek meg az önkéntesek, a tűzoltók, a katonák és az illetékes szervek munkatársai Vácott. Matkovich Ilona, Vác polgármestere a Facebookon jelentette be, hogy folyamatosan halad a munka. Elmondása szerint a Duna vízállása csütörtökön várhatóan átlépi a 700 centit, a tetőzés pedig 750 cm felett lesz.

Továbbra is várjuk az önkénteseket. Kérem, minél többen csatlakozzanak! Védjük meg közösen Vácot

– írta a polgármester.

Matkovich Ilona posztja után nem sokkal megérkezett a városba Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, aki a városvezetővel közösen árvízvédelmi szemlén vett részt a Liszt Ferenc sétányon.

Néhányan csak létrával jutnak ki az otthonukból

Stábunk is a Liszt Ferenc sétány fegyház mellett részén nézett körbe először. A munkálatokat vezető egyik szakember elmondta, hogy a partszakasz ezen részén egy kettős gátrendszert építenek homokzsákokból. A védelem első része a már kiöntött folyó partján lesz, a második vonal pedig az út túloldalán lévő házak előtt. Utóbbira azért van szükség mert az első gát önmagában nem bírna ellenállni a folyó nyomásának, ezért a víz egy részét beengedik a két gátrendszer közé, hogy belülről is nyomás alatt legyen a külső gát. Ennek azonban van egy hátránya, mégpedig az, hogy a parton lévő házak kijáratát eltorlaszolja a gát.

Azon a létrán tudunk ki- vagy bemenni, amíg nem árad el az út

– mutatott egy, a kertje végében álló létrára az egyik lakos, ki elárulta, hogy amikor a Duna már a kertje végében lesz, akkor a hátsó kertjén keresztül tud majd kimászni egy dombra, ahonnan ki tud jutni az otthonából, a bejáratnál feltörő talajvizet pedig szivattyúkkal pumpálják majd a gáton kívülre.

Egy váci lakos elmondta, hogy már 1968 óta van családja birtokában az a part menti ház, amelyet most homokzsákokkal barikádoztak el, így első kézből tapasztalta meg a 2002-es, a 2006-os és a 2013-as árvizet is.

„2002 előtt itt negyven évig nem volt árvíz. Biztos, hogy a klímaváltozásnak köze van ehhez” – fogalmazott a lakos, aki kifejtette, hogy volt már egy nagyobb, úgynevezett zöldár júniusban, a hó olvadása miatt, ami egy természetes folyamat, de az, hogy csapadék miatt legyen ekkora árvíz, az komoly, világméretű problémákra utalhat.

Vannak, akik azt mondják, nincs is itt semmi látnivaló, de ők biztos, hogy nem jártak Vácon

– jegyezte meg egy másik helybéli.

Meghallották az emberek a segélykiáltást

A Liszt Ferenc sétány egy távolabbi pontján találkoztunk Matkovich Ilonával egy, már vízben álló játszótér mellett, miközben a szomszédos házaknál önkéntesek és katonák közösen pakolták a homokzsákokat.

Valóban egy segélykiáltás, amit közzétettem, amit meghallottak sokan. Ennek köszönhetően most már azt mondhatom, hogy jól állunk

– mondta az Index kérdésére a polgármester, aki hozzátette, hogy több mint 300 ezer zsákot töltöttek már meg, de folyamatosan készülnek az újabbak.

A polgármester kifejtette, hogy 2013-ban 500 ezer zsákot kellett használniuk, így most is erre készülnek, ezért hatalmas segítséget jelentenek az önkéntesek, akik jelentkeztek a felhívására. Egy helyi lakos megerősítette a polgármester szavait, és – kis túlzással – azt mondta, hogy reggel annyian jelentkeztek munkára, hogy „szinte nem is lehetett mindenkinek feladatot adni”.

„Mindenkit megszólítottam, és nemcsak felnőttek, hanem iskolások is jelentkeztek, és nagy lelkesedéssel dolgoznak a gátaknál” – tette hozzá Matkovich Ilona, aki beszámolt arról, hogy Vácon két fő ponton töltik a zsákokat, onnan osztják szét a szükséges pontokra a vízügyi szakemberek segítségével.

Azoknak van okuk aggodalomra, akik itt laknak és aggódnak is, de az aggódás mellett nagyon sokat dolgoznak, és mi is megteszünk mindent a védelmük érdekében

– mondta el Vác polgármestere.

A munkálatokat irányító helyi szakemberek is arról számoltak be, hogy valóban kritikus volt a helyzet, azonban a segítségnek köszönhetően most már utolérték magukat, és kifejezetten jól állnak.

Magyar Péter is odaért a váci gátakhoz

A polgármester elmondta, hogy a város legmélyebb pontja, így árvízvédelmi szempontból a legkritikusabb helyen fekvő rész a sétánytól délre fekszik, így elindultunk abba az irányba, amikor is befutott a Római-partról Magyar Péter a Tisza Párt önkénteseivel, hogy itt is segítsék a helyiek és a szakemberek munkáját.

Egy óriási nemzeti összefogást látunk az egész országban, és napról napra több civil van a gátakon, és dolgozik a városaink megvédésén

– fogalmazott stábunknak Magyar Péter, aki kifejtette, hogy a Tisza Szigetek kötelékén belül is több mint 2500 önkéntes van kint a legkritikusabb pontokon, hogy segítsenek a gátak építésében.

„Reméljük, hogy át tudjuk menteni ezt az összefogást az árvíz levonulása után is” – tette hozzá a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter bízik abban, hogy sikeres lesz a védekezés, még annak ellenére is, hogy egy kicsit későn kezdődtek meg a munkálatok.

„A kormány a hétvégén még azzal volt elfoglalta, hogy Arnold Schwarzeneggerrel közös képeket és videókat posztoljon, amikor mi már a gátak megerősítésén dolgoztunk” – jegyezte meg a Tisza Párt elnöke, aki kifejtette, hogy Komárom-Esztergom vármegyében építettek először védműveket, ahol azóta a kormány tagjai is jártak „így megcsodálhatták a Tisza Párt aktivistái által elkészített gátakat”.

Magyar Péter elmondta, szeretne arra rámutatni, hogy a miniszterelnök beszámolója szerint mintegy 4500 hivatásos dolgozik a gátakon, ebből 1600 honvéd, valamint katasztrófavédelmisek, rendőrök, tűzoltók és vízügyesek. Mellettük van több tízezer civil, akik nélkül „sehol nem állna a védekezés”.

Természetesen örömteli és hasznos, hogyha a civilek is dolgoznak, de elsősorban a hatóságok feladata lenne, hogy uralják a helyzetet, és felkészítsék az árvízre, és nem fordítva.

Tehát nem a civilek munkáját kéne kiegészítenie a hatóságoknak. Képzeljük el azt a szituációt, hogy mi lett volna, ha a Tisza Szigetek aktivistái nem töltöttek volna meg több millió homokzsákot” – mondta el Magyar Péter, aki felhívta a figyelmet arra, hogy nemcsak Vácott kritikus a helyzet, hanem a Szigetközben, Esztergomban, Neszmélyen, és még számtalan másik helyen is.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)