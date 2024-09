Budapest egyik legkritikusabb pontja már elmerült, a neheze még csak most jön

Szerdára a pesti és a budai alsó rakpartot is elöntötte a víz, és a főváros egyik legkritikusabb pontja, a Róma-part is víz alá került. Az országban számos helyen útlezárások léptek életbe, az MVM gáz- és áramkimaradásokra figyelmeztetett. Kisoroszit a víz teljesen elvágta a külvilágtól, és Vácon is kritikus volt a helyzet, ugyanakkor a Fővárosi Csatornázási Művek közölte, hogy Magyarország csatornái felkészültek az árvízre. Kedd éjszaka hatályba lépett az árvízrendelet, szerdán reggel pedig Orbán Viktor miniszterelnök Árvízinfo címmel tartott sajtótájékoztatót, ahol elmondta, hogy most jön az árvíz elleni védekezés legnehezebb időszaka.

Elérte Európát a Boris ciklon, ami hatalmas mennyiségű csapadékot hozott magával. A víz több országban autópályákat, településeket, komplett városokat öntött el, de magas fokú árvízkészültség alakult ki a Dunán és mellékfolyóin is. Magyarországon a Duna, a Lajta, a Rába és a Répce folyók vízgyűjtő területein készülnek veszélyes vízszintre. Az előrejelzések alapján Szigetköznél szerdán, Komáromnál csütörtökön és pénteken, Budapesten a hétvégén tetőzhet a Duna.

Szerdára a pesti és a budai alsó rakpartot is elöntötte a víz, a főváros egyik legkritikusabb pontja, a Róma-part is víz alá került, Pestet és Budát pedig hatalmas szélességben szeli át a Duna. Az országban több komp működése ideiglenesen teljesen leállt, és útlezárások is életbe léptek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a szerda esti vízállás a fővárosban elérte a 732 centimétert.

23 Római part Galéria: Egyre magasabb a Duna vízállása a fővárosban (Fotó: Németh Kata / Index)

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán tartott sajtótájékoztatóján elmondta, arra számítanak, hogy Budapesten szombat délután, estefelé tetőzik a Duna, 846 centiméteres magasságon. A fővárosban 2013-ban 891 centiméterrel dőlt meg az eddig mért legmagasabb árvízi Duna-vízállás rekordja. A kormányfő szerint ezt a szintet valószínűleg nem érjük el, így átlagosan 40-50 centiméterrel maradhatunk alatta a korábbi rekordnak. A budapesti rakpartok felszabadulása a jövő hét közepe, vége felé várható.

Árvízrendelet és Árvízinfo

Kedd este megjelent a Magyar Közlönyben a kormány rendelete „az összehangolt védelmi tevékenység elrendeléséről és annak keretében meghatározott intézkedések bevezetéséről”. A rendelet a védelmi és biztonsági szervezetek, a közigazgatási szervek védelmi feladatainak koordinálása és összehangolása céljából Magyarország egész területére összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el.

Szerdán reggel Orbán Viktor miniszterelnök Árvízinfo címmel tartott sajtótájékoztatót, miután az árvízvédelmi operatív törzzsel egyeztetett. A kormányfő elmondta, hogy a Duna, a Lajta, a Rába és a Marcal folyó miatt 544 kilométeren zajlik árvízvédekezés, továbbá hogy Budapesten szombat délután, estefelé várható a Duna tetőzése, 846 centiméteres magasságon.

Ez az időszak a legnehezebb a védekezésben, mától számítva körülbelül egy hétig, nyolc napig tart majd

– hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve, úgy számolnak, hogy a legmagasabb vízszint jövő csütörtökön hagyja el a déli határánál Magyarország területét. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy

összesen 4392 fő dolgozik az árvízi védekezésben, a hatóságok mellett rendészeti hallgatók és elítéltek is segítetnek a munkálatokban.

Orbán Viktor ismertetése szerint a Lajta csütörtökön Mosonmagyaróvárnál tetőzik, a valaha mért legmagasabb vízszintet megközelítve. Kedd délután a Lajtán megnyitották a víztározót, amivel 20 centivel tudják csökkenteni a folyó vízmagasságát.

A következő napokban a Dunakanyar és Vác térsége is nehéz szakasz lesz. A miniszterelnök külön kiemelte Pilismarót városát, de Dunabogdányban, Tahitótfaluban és Leányfaluban is kiemelten nagy lesz a küzdelem az árvízzel. Vácnál a 2-es utat várhatóan péntek környékén kell lezárni. Kisoroszinál és Kismaroson is nehéz a helyzet, utóbbi esetében szintén az ártéri építkezés miatt vannak gondok.

Orbán Viktor szerint a jelenlegi helyzetben nem engedhetik meg maguknak a „politizálás luxusát”. Az árvízvédelmi helyzetben Karácsony Gergely főpolgármesterrel is könnyen együttműködik a kormány.

Gáz- és áramkimaradások

Az MVM Csoport áram- és gázhálózati szolgáltatási területén több településrészt is érinthet az árvíz – közölte a vállalat szerdán. A társaság szakemberei az árvízi védekezést irányító hatóságokkal, a helyi önkormányzatokkal és a katasztrófavédelemmel együttműködve kezelik a kialakult krízishelyzetet, folyamatos egyeztetések alapján határozzák meg azokat a helyszíneket, ahol szükséges a gáz- vagy áramhálózati beavatkozás, biztonsági kikapcsolás.

Hozzátették, hogy eddig Győrben, Esztergomban és Komáromban történtek ilyen intézkedések, a vízszint emelkedésétől függően hasonló beavatkozás várható még Neszmély, Nyergesújfalu és Baja területén. Az MVM Duna menti szolgáltatási területén várhatóan 11 település árterében szünetelhet az áramellátás. Hozzátették, hogy az érintett területeken egészen addig biztosítják az energiaellátást, ameddig az biztonságosan megtehető, azonban

azonnal kikapcsolják a szolgáltatást, ha a víz veszélyesen megközelíti az áramhálózati berendezéseket.

Az E.ON is jelezte, hogy ha kell, azonnal lépnek, és veszély esetén azonnal kikapcsolják az áramot az érintett területeken.

A Dunántúl, Pest vármegye és Budapest áramhálózatának üzemeltetéséért felelős vállalatcsoport szakemberei folyamatosan, éjjel-nappal kapcsolatban állnak az árvízi védekezést irányító hatóságokkal és a helyi önkormányzatokkal. Velük együttműködve vesznek részt a krízishelyzet kezelésében.

23 Galéria: Egyre magasabb a Duna vízállása a fővárosban Fotó: Szollár Zsófi / Index

Készenlétben a mentőhelikopterek

Az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy felkészült az árhullám érkezésére, az érintett területeken megerősítették a mentőszolgálatot. A veszélyhelyzeti tervnek megfelelően előkészítették az ártéren elhelyezkedő szentendrei mentőállomás esetlegesen szükségessé váló áthelyezését, a közúton megközelíthetetlenné váló Kisorosziba mentőautót telepítettek.

A mentőhelikopterek is készenlétben vannak, hogy szükség esetén az ország bármely részében segíteni tudják a rászorulók megfelelő ellátását.

Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója aktívan részt vesz az Árvízvédelmi Operatív Törzs munkájában és a mentők helyi szinten is folyamatos, operatív kapcsolatban vannak az érintett területek háziorvosaival, kórházaival és betegszállító vállalkozásaival annak érdekében, hogy minden bajba jutott ember gyors és megfelelő segítséget kaphasson.

Karácsony Gergely: Budapest felkészült a tetőzésre

Közösségi oldalán jelentkezett az árvízhelyzettel kapcsolatban szerda reggel Karácsony Gergely főpolgármester. Ebben arról ír, hogy Budapest felkészült az árhullám tetőzésére, a szakemberek csütörtökre elkészülnek a földgáttal a Római-parton, emellett épül a mobilgát a Dagálynál, homokzsákok védik a Margitszigetet, továbbá biztosítva van a mindenki számára elérhető ívóvízellátás, stabil a szennyvízelvezetés és -tisztítás Budapesten.

Összesen 43 árvízi kaput zártak le a kollégák, mintegy 1700 méter hosszan, 6 ezer köbméter agyag felhasználásával készül az ideiglenes gát. A Margitszigeten naponta 1500 köbméter homokot és 150 ezer zsákot használunk, a keletkező szennyvizet idáig 30 szivattyú bevetésével kezeltük. Ma reggel a BKV megkezdi a homokzsákok felhalmozását a Batthyány téri metróállomásnál, így is lehet olyan helyzet, amikor a metrónak ezt az állomást ki kell majd hagynia. Mától lezárják a H5-ös HÉV alagúti szakaszát, ezért a HÉV a Batthyány tér helyett csak a Margit híd budai hídfőjéig, a felszínen kialakított ideiglenes végállomásig jár

– közölte a főpolgármester, hozzátéve, hogy a Budapest Közút Zrt. felkészült a Clark Ádám téri gyalogos és kerékpáros aluljáró lezárására, emellett csütörtöktől a Margitsziget Árpád híd felőli bejáróját is lezárják.

Karácsony Gergely megjegyezte, hogy a Belügyminisztériumban is arról fogja tájékoztatni a kormány képviselőit az operatív törzs ülésén, hogy az árvízhelyzetet illetően „Budapest megtette és ezután is teszi a dolgát higgadtan, szakszerűen”.

23 Karácsony Gergely Galéria: Egyre magasabb a Duna vízállása a fővárosban (Fotó: Németh Kata / Index)

Magyarország csatornái is felkészültek az árvízre

A fővárosi csatornahálózatnak a Dunával 400 ponton van üzemi kapcsolata, amely az egyesített rendszerű csatornahálózat záporvízkiömlőit, túlfolyóit jelenti – mondta Gerőfi-Gerhardt András az InfoRádió Aréna című műsorában szerdán.

A szakértő elmondta, ez azt jelenti, hogy amikor a Duna vízállása megemelkedik, akkor ezeken a kiömlési pontokon keresztül a Duna visszaáramolhat a csatornahálózatba.

A Duna-medertől messze lévő pontoknál történik egyfajta védekezés jellegű munka, mivel a csatornahálózat bizonyos szakaszain elég távolra vissza tud áramolni a Duna-víz.

Alapvetően a védekezés egy nagyon szigorúan meghatározott protokoll szerint történik. A vízállásnak megfelelően nekünk megvan lajstromban, hogy mely pontokon kell beavatkozást végeznünk a különböző beavatkozási pontokhoz, különböző zárási pontokhoz megvannak az elzáró szerkezeteknek a műszaki megoldások, hogy hogyan kell a zárást elvégezni, milyen eszközökkel, milyen berendezést kell használni, milyen szivattyút kell beépíteni, és ahogy a Duna-víz emelkedik, úgy megyünk folyamatosan a mi kis lajstromunkban, és egymás után, az aktuális vízállásnak megfelelően elvégezzük a hálózaton a megfelelő zárásokat.

– mondta Gerőfi-Gerhardt András. Hozzátette, hogy felszíni kiöntések lehetnek, mert Budapest egyes területei akár mélyebben is elhelyezkedhetnek a Duna vízállásához képest.

Biztonságban a budapestiek ivóvize

A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont szakembere szerint a Duna mentén található ivóvíztermelő kutak, és így az ivóvízellátás is biztonságban vannak. Az ökológus szerint ilyenkor természetesen az árvízhelyzet kezelése a legfontosabb, de hosszú távon a víz megtartására is gondolni kell.

Az árhullám közeledtével felvetődik a kérdés, hogy biztonságban van-e a főváros ivóvízellátása, azonban a kutatóközpont szerint nem kell aggódni.

Idén tavasszal ért véget egy ötéves kutatás, a „Tiszta Ivóvíz” Nemzeti Kiválósági Program, amelynek konzorciumi tagja volt a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) is.

A kutatás szakmai vezetője, Engloner Attila elmondta, azt is vizsgálták, hogy árvíz esetén biztonságban van-e Budapest ivóvize. Eredményeik szerint a Duna parti szűrésű rendszere annyira hatékony, hogy egyelőre nem kell attól tartani, hogy veszély fenyegetné Budapest ivóvízellátó rendszerét. Ugyanakkor a nagy árhullámok, csakúgy, mint a nagyon alacsony vízszintek, folyamatos kihívást jelentenek.

A feje tetejére állt a fővárosi közlekedés

Szerda reggel a Duna vízállása elérte a 693 centimétert, és a vízszint kritikus mértékben emelkedett tovább. Az alsó rakpartokat elöntötte a víz, ezért a BKK korlátozta a rakpartok és az azok környezetében közlekedő járatok forgalmát.

23 Batthány tér Galéria: Egyre magasabb a Duna vízállása a fővárosban (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

A módosítások között szerepel többek között, hogy a H5-ös HÉV nem közlekedik a Batthyány tér és a Margit híd, budai hídfő között, a vonatokra a Margit híd melletti ideiglenes felszíni végállomáson lehet felszállni. A 26-os autóbusz a Margitsziget lezárása miatt nem közlekedik,

a 4-es és a 6-os villamos pedig nem áll meg a Margitsziget / Margit híd megállóban.

Nem jár a 2-es villamos sem a Széchenyi István tér és a Március 15. tér között, valamint a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Március 15. tér között. Csütörtökön viszont üzemkezdettől a 2-es villamos a jelenlegihez képest is rövidebb útvonalon jár majd, a Jászai Mari tér felől csak a Kossuth Lajos tér M megállóig közlekedik.

Várhatóan szeptember 20-án, pénteken üzemkezdettől lezárják az M2-es metró Batthyány téri állomását. A vonatok csak áthaladnak az állomáson, le- és felszállni nem lehet. Ugyancsak szeptember 20-án, pénteken üzemkezdettől korlátozzák a 19-es és a 41-es villamos közlekedését a Széchenyi lánchíd térségében.

Ezeken felül ideiglenesen lezárták Margit híd HÉV-végállomás peronján áthaladó kerékpárutat, a III. kerületben a Királyok útját az Emőd utca és a Pünkösdfürdő utca között, valamint a Hajógyári-szigetet is.

Kisorosziban drámai a helyzet, Szentendrén többen az autójukban éjszakáznak

Az Index stábja az elmúlt napokban több településről is tudósított, hogy a lehető legszélesebb körű tájékoztatást adjuk olvasóinknak az árvízhelyzetről: a vámosszabadi hídon már nem lehetett átautózni Szlovákiába, a vízszint elérheti a híd magasságát; Pozsonyban járva elöntött rakpartokat láttunk, a város egyik részébe csak katonai teherautón sikerült bejutnunk; Győr-Moson-Sopron vármegye több településén is gőzerővel készülnek az árra, valahol már most csak a homokzsákok védik a településeket a víztömegtől.

Szerdán Kisoroszi felé vettük az irányt, ahol még az előtt jártunk, hogy a települést elzárta volna a külvilágtól a víz. Molnár Csaba polgármester leszögezte, hogy felkészültek a lakosság ellátására, és három kulcsfontosságú területet határoztak meg: az alapellátás, a tűzvédelem és az egészségügyi ellátás biztosítása. Hozzátette, ahogy látja, minimum nyolc napig tarthat ez a helyzet.

8 Galéria: Kisoroszi 2024. szeptember 18-án Fotó: Tövissi Bence / Index

Szentendrén várhatóan szombaton fog tetőzni az árvíz, a településen azonban már hétfő óta dolgoznak az önkéntesek, hogy homokzsákokkal megvédjék a város azon részeit, amelyeket nem véd a mobil gát. Szentendre polgármestere, Fülöp Zsolt az Indexnek elmondta, az árteret nem tudják megvédeni, azonban a város többi pontja biztonságban lesz. Azoknak, akik az ártérnek tartott Sziget utcán és környékén laknak, az önkormányzat biztosít ingatlanonként 100 homokzsákot, viszont egyesek arra készülnek, hogy majdnem egy hétig autójukban élnek majd, mivel a polgármesterrel egyetértésben azt mondják, az ártéren fekvő épületeket nem lehet megvédeni.

Ömlött a Duna az autóúton

Dunakeszin azt láttuk, hogy a révet már elérte a víz, így a Rév utca végét le is kellett zárni, a hajókikötő mellett található Rév Büfé viszont nem zár be, hiába öntötte el a Duna az étterem alsó szintjét, ahol korábban egy fagyizó állt.

Tahitótfaluba és Leányfaluba is ellátogattunk. Leányfalun ottjártunkkor épp egyenruhások egy csoportja dolgozott az egyik középület védelmének biztosításán, homokzsákokból építettek gátat. Ezt követően Dunabogdány felé vettük az irányt, a település szélén katonák, a katasztrófavédelem munkatársai és vízügyesek nagy erőkkel dolgoztak a homokzsákokból épülő gáton. A gátról a folyót nem láttuk, viszont a mezőgazdasági területen magasan állt a víz.

15 Dömös Galéria: Már utakat zár el az árvíz, egyre súlyosabb a helyzet Magyarországon (Fotó: Tövissi Bence / Index)

A következő úti célunk Pilismarót volt, vagyis lett volna. Visegrádnál rendőrségi útzárral találkoztunk, az egyenruhás tájékoztatása szerint körülbelül két kilométerrel lejjebb már elöntötte az utat a víz. Valahol Dömös környékén sétáltunk, amikor

szembesültünk vele, hogy a megáradt Duna ömlik át az autóúton.

Vácon kritikus volt a helyzet a napokban, ezért a polgármester, Matkovich Ilona közösségi oldalán tett közzé egy felhívást, amelyben azt kérte, hogy minél többen csatlakozzanak önkéntesként az árvíz elleni védekezéshez. Segítségkérése nem talált süket fülekre, ugyanis tömegek érkeztek segíteni, aminek köszönhetően nagyon jó ütemben folynak a védelmi munkálatok. Stábunk is ellátogatott az áradással sújtott városba, ahol a helyiekkel, a polgármesterrel és Magyar Péterrel is beszéltünk Vác helyzetéről. Helyszíni riportunk itt olvasható.

14 Galéria: Segítségért kiáltott a váci polgármester és tömegek válaszolták hívására Fotó: Papajcsik Péter / Index

A Margitszigeten is felkészültek a legrosszabbra

Szerda délben besétáltunk a Margitszigetre az Árpád híd budai hídfője felől, ahol azt láttuk, hogy a katasztrófavédelem munkatársai gőzerővel töltik a homokzsákokat, amelyekkel majd körbeveszik a Hotel Thermalt, ahol a budapesti sakkolimpián részt vevő válogatottak közül tíz csapat szállt meg.

Kedd óta teljes a készültség, és amennyiben úgy alakul az árvízi helyzet, akkor evakuálják a sakkozókat a szállodából. Egyelőre azonban erre a kényszerintézkedésre még nincs szükség, az érintettek a keddi szünnapot követően szerdán úgy tudják folytatni a játékot, mintha semmi rendkívüli nem történt volna előzetes terveikhez képest.

Üzent a rendőrség a katasztrófaturistáknak

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) arra kéri az embereket, hogy ne akadályozzák bámészkodással, fotózkodással az árvízi védekezésben dolgozók munkáját. Mint írták, ezzel nemcsak hátráltatják a munkát, hanem saját testi épségüket is veszélyeztethetik. Az áradó folyó veszélyes, bárkit könnyen elsodorhat.

A szakemberek és az önkéntesek megfeszítve dolgoznak a védekezésben. Kérik, hogy az emberek segítsék a munkájukat azzal, hogy ne kelljen nézelődő embereket kerülgetniük. Fotózkodás helyett inkább önkéntes munkájukkal segítsék a védekezést! – hívta fel a figyelmet az ORFK.

A vízügyi szakemberek szerint a töltések állapota napról napra változik a rájuk nehezedő víznyomástól, ezért a helyszíneket járművel és gyalogosan is tilos megközelíteni. A lezárt területekre tilos bemenni és leparkolni, mert ott vagy víz van, vagy hamarosan az lehet.

A közlekedők ne hajtsanak át elárasztott úton, mert már a bokáig érő víz is elsodorhat egy embert vagy károkat okozhat az autóban. Ráadásul a víz alatt egyéb veszélyes tárgyak lehetnek, akár elmozdult csatornafedél is. Az elöntött területeken a fák gyökerei meglazulhatnak, és akár egy szellő is könnyen kidöntheti azokat

– hangsúlyozták.

23 Galéria: Egyre magasabb a Duna vízállása a fővárosban Fotó: Németh Kata / Index

Az állatok számára is válságos napok következnek

Az elkövetkező időszak válságos napokat hoz az erdei állatoknak is. A folyó elárasztja az élőhelyeket, ezért különösen fontos, hogy a szárazföldet kereső, menekülő vadak nyugalma érdekében az emberek kerüljék a gátak, erdők környékét, lehetőség szerint kutyájukat se arra sétáltassák. Az állatok túlélését az emberek azzal segíthetik, ha minél kevésbé zavarják jelenlétükkel az erdészek, vadgazdálkodási szakemberek mentési tevékenységét.

Az Argos Állatvédelmi Közhasznú Egyesület is sürgős felhívást tett közzé az árvízzel sújtott területeken élő állattartók számára. Az egyesület kéri, hogy mindenki, aki érintett a jelenlegi árvízhelyzetben, tegyen meg mindent háziállatai és haszonállatai biztonságának érdekében.

A legfontosabb teendők a fenteik mellett:

Láncon és kennelben tartott állatok szabadon bocsátása, mivel az árvíz elérheti őket, ami életveszélyes helyzetet eredményezhet. Az ilyen állatok gyakran nem képesek magukat megvédeni az árvíz ellen, ezért a legjobb, ha biztonságos helyre viszik őket.

Gondoskodni kell arról is, hogy haszonállatok se maradjanak hátra.

A Tiszán, a Maroson és a Körösökön nem várható áradás

A Dél-Alföld meteorológiai Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint a térség folyói jelenleg stabil vízállással rendelkeznek, árvízveszély nincs.

A Tisza, a Maros és a Körösök vízállása nem mutat jelentős változást. A Tisza vízszintje szinte állandó, a közelmúlt esőzései nem befolyásolták kedvezőtlenül. A Maros folyó vízszintje egy kisebb emelkedést követően ismét csökkenésnek indult, így továbbra is alacsony marad. A Körösök vízállása szintén stabil, és nem tapasztalható jelentős ingadozás.

Fontos kiemelni, hogy a Duna vízállásával kapcsolatban a legfrissebb előrejelzések szerint Bajánál a hétvégén harmadfokú árvízvédelmi készültséget rendelhetnek el. Ez arra figyelmeztet, hogy a Duna vízszintje emelkedhet, ezért érdemes odafigyelni a helyi hatóságok és vízügyi szakemberek utasításaira.

Minden, amit az árvízhelyzetről tudni kell

Mivel számos tisztázatlan kérdés kering a közbeszédben, és nem világos, hogy pontosan melyik szervnek, önkormányzatnak és kormányzatnak meddig terjed a hatásköre, csokorba gyűjtöttük a kérdéseket, és minden részletre kiterjedően igyekeztünk választ adni a 2024-es árvízhelyzetről szóló Szájbarágó cikkünkben.

Az Index biztosítási szakembereket is megkérdezett arról, milyen mértékű károkra számítanak, valamint hogy mire érdemes figyelniük azoknak, akik árterületen vagy annak közelében élnek, és van lakásbiztosításuk. Erről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

Az árvízhelyzetről az Indexen is beszámolunk folyamatosan frissülő, percről percre tudósításunkban, amelyet itt követhet nyomon. Időjárás-előrejelzésünket a https://index.hu/idojaras oldalon kísérheti figyelemmel.

(Borítókép: A Duna vízszintjének állása a 2024. szeptember 18-án, 10:43-kor mért adatok alapján. Fotó: Kolumbán Kitti / Index)