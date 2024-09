A Margit-szigeten a védvonal mögött is simán jöhet a víz

Legyen az Index munkatársa! Önnek is van fotója vagy videója az árvízhelyzetről? Küldje el nekünk!

„A legmagasabb előrejelzett vízálláshoz képest nekünk 20-30 centiméterrel magasabban kell védekeznünk, úgyhogy 9, 9,2 méterig kiépültünk” – ezt mondta lapunknak a főváros egyik legkritikusabb pontján, a Margit-szigeten Palkó György a Fővárosi Csatornázási Művek vezérigazgatója, hozzátéve, a fővárosban mindenütt 98 százalékos a készültség, jelenleg már csak az erősítések zajlanak – így például a Királyok útján a III. kerületben, Újpesten a téli kikötőnél és a Margit-szigeten is.

Budapesten 88 km a fővédvonal, ennek a három legkritikusabb helyszíne a Margit-sziget, a Római-part, valamint az újpesti Duna-part néhány pontja.

A belvárosi részen a Bem tér a legalacsonyabb pont, a Batthyány téri metrómegállót már körbezsákolták, és várhatóan pénteken le is zárják.

Az ország egész területén az árvízi védekezésért a kormányzat a felelős, egyetlen kivétel ez alól Budapest, ahol a Fővárosi Önkormányzaté a feladat és hatáskör. Ezúttal azonban a kormány rendeleti úton még a főváros esetében is a belügyminiszterhez vonta a feladatot, azaz Pintér Sándor irányítja mindenhol a védekezést.

Déli irányban lejt a Margit-sziget, így rakták a homokzsákokat is

Ettől függetlenül Budapesten a Fővárosi Csatornázási Művek végzi egységesen a szakmai munkát. Ezt az indokolja, hogy a csatornahálózat és a Duna szoros kapcsolatban áll egymással, ami azt is jelenti, hogy az FCSM által végzett védekezési munka 80 százalékát nem is lehet látni, mivel az a föld alatt zajlik (zsilipek, különböző zárási pontok, tányérszelepek zárásával). Az átemelőket is árvízi üzemmódba kell kapcsolni, azaz a víz, csapadék, ami eddig a csatornarendszerből a kifolyókon keresztül jutott a Dunába, azt most át kell oda emelni.

A Fővárosi Vízművek az FCSM-től külön védekezik, ők elsősorban a csápos kutakat rakják körül homokzsákokkal. A Margit-sziget déli irányban lejt, itt rakták a legmagasabbra a homokzsákokat is, de az északi oldalának belső területein is vannak mélyen fekvő pontjai.

A sziget egésze gyakorlatilag egy nagy kavicsterasz,

ebből pedig – a közlekedőedények elve miatt – az következik, hogy bár a bevédett parti oldalakról a víz nem törhet át, a talajból feltörhet a víz, ami 40-50 cm magas vízállást is eredményezhet a sziget egyes füves területein.

A következő hetet kell túlélni

A Margit-sziget mindkét oldali bejáratát lezárta a rendőrség, csak a védekezési munkában résztvevők, a sajtó munkatársai és a Grand Hotel szállóvendégei juthatnak be. A közforgalom elöli elzárást egyébként a MOL Bubi applikáció is visszaigazolta, ugyanis eltűntek a kerékpárdokkolók korábban jelzett helyszínei az app térképéről, így gyalog kellett bejárnunk a területet.

Az előttünk álló egy hetet kell túlélni, ha lemegy az árvíz, visszabontjuk ezeket a létesítményeket és a szigetet visszaadjuk eredeti funkciójába, várhatóan a jövő hét második felétől újra rekreációs célra lehet használni.

– fogalmazott Palkó György, az FCSM vezérigazgatója, hozzátéve, nem számolnak azzal, hogy az árhullám számottevő károkat okozhatna a szigeten, nem várt események (buzgárok, szivárgások, csorgások) azonban előfordulhatnak. Éppen ezért Budapest egész területén csütörtök éjszakától folyamatos figyelőrendszer követi a védvonalakat, a beavatkozó csapatok éjjel nappal szolgálatban állnak.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)