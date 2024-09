Már az Országházat nyaldossa az árvíz az alsó rakparton

Közép-Európát az elmúlt évtizedek legnagyobb árvize sújtja, amely várhatóan milliárdos gazdasági károkat hagy maga után – írja az Economx.

„Az első becslések szerint csak a mostani áradások költségei meghaladhatják az egymilliárd eurót, de a pontos költségeket még nem lehet megállapítani, mivel a Boris ciklon özönvízszerű esőzései folyamatosan sújtják a régiót” – mondta Mario De Cicco a Morningstar DBRS globális biztosítási és nyugdíj-besorolásokért felelős alelnöke.

Európában már most is az árvíz a legköltségesebb természeti csapás a brit környezetvédelmi tanácsadó cég szerint. A folyami árvizek évente 7,8 milliárd euróba kerülnek, és ez a költség várhatóan növekedni fog az éghajlatváltozás miatt. Eddig Ausztria, Csehország, Lengyelország és Románia az árvíz által kiemelten sújtott területek, de a természeti csapás lassan Szlovákiát és Magyarországot is kiemelten érinteni fogja.

A lengyel, a román és az osztrák kormány több százmillió euró értékű vészhelyzeti alapot szabadított fel, a cseh kormány pedig az árvíz okozta károk miatt a 2024-es költségvetés módosítását fontolgatja.