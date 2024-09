A város, ahol egyetlen homokzsákot sem használtak fel az árvíz elleni védekezésnél

Legyen az Index munkatársa! Önnek is van fotója vagy videója az árvízhelyzetről? Küldje el nekünk!

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság vízjelző szolgálatának vízállás-előrejelzése szerint csütörtök délben 778 cm volt a folyó vízszintje Komáromnál, várhatóan péntek éjjel tetőzhet a Duna 790 centiméteren.

Szerdán több kérdéssel is megkerestük Komárom önkormányzatát az árvíz elleni védekezéssel kapcsolatban, Radics Gábor, a Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nonprofit. Kft. ügyvezető igazgatója válaszában arra hívta fel figyelmünket, hogy Komárom hivatalos Facebook-oldalán folyamatosan tájékoztatják a közvéleményt.

Molnár András, az Észak-Dunántúli Vízügyi igazgatóság szakaszmérnöke a város közösségi oldalára feltöltött videóban azt nyilatkozta, hogy várhatóan az apadás lassabb mértékű lesz, egy 4-5 napig biztosan magas lesz még a vízszint a tetőzés után. A gátnak a terhelése ilyenkor egyre nagyobb, folyamatosan átázik, de ez egy természetes folyamat, erre ki vannak építve a szivárgó rendszerek. A járőrszolgálat majd folyamatosan figyeli, hol vannak esetleg szivárgások. A szakaszvédelem-vezetője azt is hozzátette, hogy a mostani helyzet lényegesen jobb, mint 2013-ban volt. Vízügyisekkel mi is találkoztunk az új gátszakasznál, de nyilatkozatot nem adhattak a sajtónak.

13 Galéria: Árvízhelyzet Komáromban Fotó: Papajcsik Péter / Index

Molnár Attila polgármester szerdán arról beszélt, hogy nem tervezik a Rákóczi Ferenc rakpart lezárását, illetve arra is kitért: a gátba be vannak építve a szivárgó rendszerek, amelyek a városi csapadékvíz-elvezető rendszerekbe viszik majd be a vizet, tehát vízátfolyásokra kell számítani, de ez normális. Arról is beszélt, hogy egyeztetve a vízüggyel a nap 24 órájában folyamatosan ellenőrzéseket, bejárásokat tartanak.

Komáromban az emberek nyugodtak, nem számítanak arra, hogy a 2013-as árvízi helyzet megismétlődik. Többen elidőznek az új gátszakasznál, a megemelkedett vízszintű folyót fotózzák, több helyen látni uszadékfa-torlaszokat.

Komárom biztonságban van

A hét elején Orbán Viktor miniszterelnök is járt Komáromban és a térségében, a közösségi oldalára feltöltött videójában emlékeztetett rá, hogy a 2013-as nagy dunai árvíz idején itt volt a legveszélyeztetettebb szakasz.

Nagyon sokat dolgoztunk itt akkor, rezgett a nadrág szára, éppen hogy sikerült megtartani a védműveket. Azóta fölépítettünk ide egy új gátszakaszt. Látható, hogy ez mindent kibír, ez jóval kilenc méter fölött is megtartja a vizet. Megspóroltunk ezzel az építkezéssel több százezer, de lehet, hogy egymilliónyi homokzsákot is. Amikor 2013-ban védekeztünk itt, akkor 1,3 millió homokzsákot használtunk föl. Most nem kellenek se homokzsákok, és az önkéntesek is mehetnek azokra a szakaszokra, amelyeket nehezebb bevédeni

– magyarázta a miniszterelnök, aki szerint szép munkát végeztek a vízügyesek, és ezért köszönet jár nekik. A közösségi oldalára az került fel, hogy „Komárom biztonságban van!”

13 Galéria: Árvízhelyzet Komáromban Fotó: Papajcsik Péter / Index

Az árvízhelyzetről az Indexen is beszámolunk folyamatosan frissülő, percről percre tudósításunkban, amelyet itt követhet nyomon. Időjárás-előrejelzésünket a https://index.hu/idojaras oldalon kísérheti figyelemmel.

(Borítókép: Árvízhelyzet Komáromban 2024. szeptember 19-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)