A Konkrétan Rónai Egonnal című műsor vendége ezúttal Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter volt, aki beszámolt többek között a jelenlegi árvízhelyzetről, valamint a hivatásos és tartalékos katonák közti különbséget is elárulta. Szóba kerültek az új beszerzések is, amelyeket már élesben is tesztelt a Honvédség.