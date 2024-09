Orbán Viktor csütörtök reggel az operatív törzs sajtótájékoztatóján közölte, hogy áll az árvíz elleni védekezés. A kormányfő elmondta, hogy állnak a védművek, és utalt arra is, hogy mikor érhet véget az árvíz.

Cikkünk frissült!

A sajtótájékoztató elején Orbán Viktor elmondta: a Lajta esetében a valaha volt legnagyobb vízszintre számítanak ma, Mosonmagyaróvárnál lehet a tetőzés. A Duna esetében pedig Dunaremeténél számítanak ugyanerre (mint emlékeztetett, a minap Dévénynél volt a tetőzés).

A mai tetőzési helyszín és a tegnapi közötti távolságot, ha lemérjük, az 50-54 kilométeres távolság

– mondta a miniszterelnök a Dunáról, megjegyezve: ebből lehet látni, hogy milyen ütemben halad az ár.

Mint fogalmazott, figyelik Ausztriát is. Megjegyezte, hogy a káresemények nagy része nem a tetőzés alatt, hanem a lassú apadás alatt következik be, ezt látják az osztrákoknál is.

Nem szabad a figyelmünknek lankadnia a legnagyobb vízszint után sem [...] mert utána még bajok lehetnek

– fogalmazott a kormányfő. Jó hír ugyanakkor, hogy a következő 1 hétben nem várható nagyobb eső, így az árvíz nem kap „utánpótlást”.

Beszélt arról is, hogy növelni kellett a védelem alatt álló területek nagyságát is:

a másodfokú készültség alá vont szakasz nagysága 33 kilométerrel nőtt,

a harmadfokúnál 3 kilométer volt a növekedés,

továbbá rendkívüli készültséget vezettek be 37 kilométeren a Lajta miatt.

Hozzátette, hogy Budapesten szombat éjjel lehet a tetőzés, és arról is beszélt, hogy további 200 katonát vontak be a védekezésbe, illetve a büntetés-végrehajtás, a polgárőrök, közmunkások, tűzoltók is kiveszik a részüket a munkából.

Mint mondta, a minap összesen 4392 fő dolgozott a hivatásos állomány részéről, csütörtökön pedig 5728 ugyanez a szám.

A nyilvántartásba vett önkéntesek nagysága pedig több mint 15 ezer főre rúg, közülük szintén közel 5 ezren dolgoznak most. Orbán Viktor megjegyezte, hogy sokan jelentkeznek továbbra is önkéntesnek, szerinte ez az előző árvizek tapasztalatai miatt is van így. Mint mondta, eddig másfél millió homokzsákot állítottak elő és pakoltak ki a gátakra, megfelelően halad a védekezés.

Így állnak a védművek, ekkor érhet véget az árvíz

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Budapesten 90 százalékos a védművek kiépítettsége. Mint mondta:

Ez fölötte van a valaha volt legmagasabb vízállásnak. Úgy látjuk, hogy Budapest védelme megoldott.

Mint mondta, Budapesten kívül is sokat javult a helyzet, akárcsak a Duna más szakaszain. Dunabogdánynál 95, Leányfalunál 97, míg Tahitótfaluban 100 százalékos a védelmi készültség – közölte. Megjegyezte azt is, hogy Kismarosnál korábban kritikus volt a helyzet, de ott már sikerült elérni a 100 százalékos védelmi szintet, és Nagymaroson is sikeres volt a védekezés.

A kormányfő hozzátette azt is:

az árvíz előreláthatóan jövő hét közepére elhagyja az országot.

„A helyzet továbbra is komoly, nehéz, de a védekezés színvonala optimizmusra ad okot” – összegezte Orbán Viktor.

Az Index kérdésére beszélt arról, lesznek-e újabb árvízvédelmi beruházások

A kormányfő később újságírói kérdésekre válaszolva beszélt többek közt arról is, hogy

Brüsszeltől hiába várnánk segítséget az árvíz ellen. „Ha Brüsszelre várnánk, nyakig állnánk a vízben” – fogalmazott (korábban az Európai Bizottság elnöke segítséget ajánlott – többek közt Magyarországnak is – a védekezéshez).

A vízügyi dolgozók bérét rendezni kell, ez a feladat pár éves távlatban lesz megoldható. Mint mondta, „a szívük rendben van”, ez most is látszik, de a zsebükben nem a legjobb a helyzet, ezen kell még javítani.

Kollegánk, Szabó Gyula kérdésérére – hogy szükség lesz-e a tapasztalatok alapján további árvízvédelmi beruházásokra –, Orbán Viktor azt mondta: 2013 óta történtek jelentős beruházások, ezért is jobb most a helyzet. Megjegyezte, hogy remélhetőleg „a jóisten kegyes lesz hozzánk, nem küld több árvizet”, és így lesz néhány év arra, hogy a még hiányzó szakaszon megépítsék a védelmet.

A kormányfőt kérdeztük a budapesti helyzetről is, és arról, hogy sikeres-e az együttműködés Karácsony Gergely főpolgármesterrel. Orbán Viktor erre azt mondta: a főpolgármesterrel folyamatos az együttműködés, „Budapesten jó szakemberek vannak”, meg tudják oldani a problémát.

Orbán Viktor ezután távozott, de a sajtótájékoztatót még folytatják. Ezt követően Rétvári Bence államtitkár válaszolt további kérdésekre. Lapunk kérdésére például elmondta: várhatóan nem lesz jogszabálymódosítás az ártéri építkezésekről (miután egyesek felvetették a napokban, hogy be kellene tiltani az árterekben való építkezést).

Az árvíz fejleményeit ebben a cikkben követjük percről percre csütörtökön.

(Borítókép: Orbán Viktor az árvíz elleni védekezésről tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében 2024. szeptember 19-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)