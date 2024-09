Már nyolc méter felett a vízszint Budapesten, egyre nagyobb a készültség

Hamarosan Budapesten is tetőzhet a Duna, amelynek vízszintje már 8 méter felett van, azonban a főváros már készen áll az évtized legnagyobb árvizére. A Margit-szigeten komoly fejtörést okozott az áradás, ugyanis a déli lejtés miatt a homokzsákok nem mindenhol egyforma magasak. Kismaroson a legkritikusabb a helyzet, az ott lakók már csónakkal közlekednek az utcákon is, míg Baján az elmúlt 11 év legnagyobb árvizére készülnek. Csütörtök reggel az Árvízinfó címmel tartott sajtótájékoztatón Orbán Viktor elmondta, hogy mikor hagyhatja el az árvíz az országot.

Elérte Európát a Borisz ciklon, ami hatalmas mennyiségű csapadékot hozott magával. A víz több országban autópályákat, településeket, komplett városokat öntött el, de magas fokú árvízkészültség alakult ki a Dunán és mellékfolyóin is.

Magyarországon a Duna, a Lajta, a Rába és a Répce folyók vízgyűjtő területein készülnek veszélyes vízszintre. Az előrejelzések alapján Budapesten a hétvégén tetőzhet a Duna.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a péntek reggeli állás alapján a folyó vízszintje elérte a 810 centimétert.

„Lassú emelkedés várható Budapestnél, szombat estig még körülbelül ötven centiméterrel fog emelkedni a Duna vízszintje, ezt követően lassú apadásnak indul a folyó” – mondta Láng István országos vízügyi főigazgató az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorának csütörtöki élő adásában.

Láng István hangsúlyozta, hogy nagy az árvíz és nehéz a védekezés. Elmondta, hogy a Duna átlagos vízszintje ugyan mintegy ötven centivel elmarad a 2013-as áradás vízszintjétől, de védvonalak terhelése így is igen jelentős. Arról tájékoztatott, hogy jelenleg tetőzésközeli állapotban van a Duna Nagybajcsnál, de péntektől már várhatóan elindul az apadás a folyó északi szakaszán.

Arról is beszélt, hogy a védekezés ideje hosszabb lesz, mint ahogy azt korábban tervezték, mert a vártnál lassabb az apadás. Ennek oka, hogy a Borisz ciklon kitörését követően Németországban jelentős eső esett, így az árhullám „kétpúpú” volt

A főigazgató elárulta, hogy arra méretezik a védekezést, „ami száz évben egyszer fordul elő”, vagyis a 2013-as árvíz után felülvizsgálták és megemelték a „mértékadó árvízi hozamot”, a korábbi, másodpercenkénti 10500 köbméterről 11200-ra és azóta ennek megfelelően építik ki a védvonalakat.

A szakértő azt is elárulta, hogy Kisoroszi jövő hét kedd-szerda magasságában „szabadul fel”.

Ez történt csütörtökön

Budapesten a Margit-szigeten okozott komoly fejtörést az árvíz, ugyanis a sziget déli irányban lejt, a homokzsákok emiatt nem mindenütt egyforma magasak. A helyszínen járva megtudtuk, az egész terület gyakorlatilag egy nagy kavicsterasz, de az FCSM vezérigazgatója szerint nem lesz baj. Budafok és Tétény alacsonyabban fekvő területeit már elborította a víz, a nagytétényi Kastélypark melletti természetvédelmi területet birtokba vette a Duna, egyik-másik vendéglátóegység bajban van. A Dunaparty megálló nevű, népszerű albertfalvai szórakozóhely londoni emeletes buszait el kellett vontatni a háborgó hullámok elől.

A délelőtti órákban a pesti alsó rakpartot is elöntötte a Duna, ahol az Országház épülete is veszélybe került. A Duna áradása nemcsak a Parlament épületét, hanem a 2-es villamos aluljáróját is veszélyezteti, ugyanis csütörtökre teljesen elöntötte a Lánchíd pesti oldalán lévő villamosalagutat. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a csütörtök esti állás alapján a folyó vízszintje elérte a 790 centimétert.

A vidéki városokat illetően Komárom felkészülten várja a Duna tetőzését, a 2013-as nagy árvíz után nagyot léptek előre, az új gátszakasz úgy tűnik, hogy biztos védelmet ad, az előrejelzések szerint bőven kilenc méter alatt marad a vízállás. A folyó vízszintje várhatóan péntek éjjel tetőzhet 790 centiméteren.

Esztergomnál átlépte medrét a Duna, a part menti területeket elöntötte a víz, a városban azonban nyugalom van, és többnyire nem számítanak arra, hogy nagyobb árvízi problémával kellene szembenézniük. A veszélyeztetett területeket homokzsákokkal, ideiglenes védművekkel erősítették meg. Várhatóan péntek reggel tetőzik a Duna Esztergomnál. Az előrejelzés szerint 8 méter alatt marad a vízállás.

Kismaroson a legkritikusabb a helyzet

Kismaroson már csónakkal közlekednek utcákon is. „Kész a gátrendszer, a víz, az jön. Amiről tudtuk, hogy elönti, azt már elöntötte, reméljük a legjobbakat” – foglalta össze röviden a kismarosi helyzetet érkezésünk után pár perccel egy, a munkálatokban részt vevő férfi.

Motorcsónakból nincs hiány Kisorosziban sem, ahol Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön árvízvédelmi irányító munkája keretében tartott ellenőrzést. A kormányfő videójában elmondta, hogy Kisoroszit is elzárta a víz a külvilágtól, de az elmúlt években épült védművek jól tartják a vizet, és nincs pánik. Később a kormányfő azt mondta: Kisoroszi jól vizsgázott.

Baján is betört az áradás, ahol az elmúlt 11 év legnagyobb árvizére készülnek. Duna legutóbb 2013-ban öntött ki 900 centiméter felett, akkor víz alá került Dunafürdő, Méhészfok, Herceggödör és a Nagy-Pandúr-sziget is. A szakemberek szerint az ár szeptember 23-án, hétfőn tetőzik 930 centiméterrel.

Árvízinfo és KRESZ-módosítás

Szerda este megjelent a Magyar Közlönyben a kormány legfrissebb rendelete, amely szerint az árvíz idején a kijelölt szervezetek azon gépjárművei, amelyek részt vesznek az árvízi védekezésben, az autóbusz forgalmi sáv ideiglenes használati feltételeiről szóló kormányhatározatban foglaltak szerint közlekedhetnek. Az Orbán Viktor által aláírt rendelet a kihirdetését követő napon, tehát csütörtökön lép hatályba. A kormány kedden is közzétett egy rendeletet az árvízhelyzetről, amely a védelmi és biztonsági szervezetek, a közigazgatási szervek védelmi feladatainak koordinálása és összehangolása céljából Magyarország egész területére összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el.

Orbán Viktor csütörtök reggel Árvízinfó címmel tartott sajtótájékoztatót, amelyen elmondta, hogy a Lajta esetében a valaha volt legnagyobb vízszintre számítanak csütörtökön, Mosonmagyaróvárnál lehet a tetőzés. A Duna esetében pedig Dunaremeténél számítanak ugyanerre.

Beszélt arról is, hogy növelni kellett a védelem alatt álló területek nagyságát is:

a másodfokú készültség alá vont szakasz nagysága 33 kilométerrel nőtt,

a harmadfokúnál 3 kilométer volt a növekedés,

továbbá rendkívüli készültséget vezettek be 37 kilométeren a Lajta miatt.

Hozzátette, hogy Budapesten szombat éjjel lehet a tetőzés, és arról is beszélt, hogy további 200 katonát vontak be a védekezésbe, illetve a büntetés-végrehajtás, a polgárőrök, közmunkások, tűzoltók is kiveszik a részüket a munkából. Kiemelte továbbá, hogy csütörtökön 5728 fő dolgozott a hivatásos állomány részéről, az önkéntesek száma pedig 15 ezer felett van, akik közül szintén ötezren dolgoztak a minap.

A kormányfő hozzátette azt is, hogy

az árvíz jövő hét közepére elhagyhatja az országot.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az Index és az ATV közös podcastjében, a Konkrétan Rónai Egonnal című műsorban elmondta, hogy éjszaka három, napközben pedig tizenhárom helyszínen voltak hivatásos és tartalékos állományúak egyszerre.

„A hivatásos erők képezik a legfontosabb gerincét a védekezésnek, a hadsereg pedig már csak segítségként érkezik, amikor a vízügyes katasztrófavédelem és egyéb erők úgy ítélik, hogy szükség van katonákra” – tette hozzá. Kiemelte azt is, hogy a frissen beszerzett H145-ös helikoptert Kisorosziban csütörtökön élesben is bevetették.

Áramkimaradással és a közlekedési rend felborulásával is járt az árvíz

A Duna mentén rengeteg település maradt áram nélkül. A folyó áradása miatt több mint 150 veszélyeztetett helyen kapcsolta ki biztonsági okokból az áramot csütörtök reggelig az E.ON Hungária Csoport, az óvintézkedéseket az ügyfelek élet- és vagyonbiztonságának megóvása indokolja. Eddig Kisorosziban, Nagymaroson, Szentendrén, Budakalászon és Budapest több kerületében is be kellett avatkoznia a szakembereknek. Az energiacég folyamatosan kapcsolatban áll az árvízi védekezést irányító hatóságokkal és a helyi önkormányzatokkal. Velük együttműködve vesznek részt a krízishelyzet kezelésében.

Az MVM Csoport áram- és gázhálózati szolgáltatási területén is több településrészt is érinthet az árvíz – közölte a vállalat. A társaság szakemberei az árvízi védekezést irányító hatóságokkal, a helyi önkormányzatokkal és a katasztrófavédelemmel együttműködve kezelik a kialakult krízishelyzetet, folyamatos egyeztetések alapján határozzák meg azokat a helyszíneket, ahol szükséges a gáz- vagy áramhálózati beavatkozás, biztonsági kikapcsolás.

Hozzátették, hogy eddig Győrben, Esztergomban és Komáromban történtek ilyen intézkedések, a vízszint emelkedésétől függően hasonló beavatkozás várható még Neszmély, Nyergesújfalu és Baja területén. Az MVM Duna menti szolgáltatási területén várhatóan 11 település árterében szünetelhet az áramellátás. Hozzátették, hogy az érintett területeken egészen addig biztosítják az energiaellátást, ameddig az biztonságosan megtehető, azonban

azonnal kikapcsolják a szolgáltatást, ha a víz veszélyesen megközelíti az áramhálózati berendezéseket.

A közlekedést is nagymértékben befolyásolja az árvíz, ugyanis az ország több pontján fennakadásokkal kell számolni, valamint a levonuló árhullám miatt szükségessé vált a gemenci vadállomány védelme is, ezért több helyen is forgalomkorlátozásra kell számítani.

Budapesten minden készen áll

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere közölte, hogy megtörténtek az utolsó lépések a védekezésben: mindenhol sikerült 9 méteres magasságig felkészítenünk Budapestet a közelgő árvízi tetőzésre.

Budapesten gyakorlatilag befejeződött az árvízvédelmi felkészülés – ezt már a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. közölte csütörtökön az MTI-vel. Mint írták, a budapesti fővédvonalon kilencméteres magasságig építették ki a szükséges helyeken az ideiglenes gátakat.

A folyó tetőzését a budapesti szakaszon a jövő hét második felére várják a vízügyi szakemberek. Az előrejelzések azonban folyamatosan változnak, sok a bizonytalanság. Egyvalamit azonban biztosra vesz a főváros:

Budapestet az elmúlt évtized egyik legnagyobb árvize fenyegeti

– ezzel kezdte válaszlevelét a Főpolgármesteri Hivatal érdeklődésünkre, hogy mekkora árvízveszélyre készülnek, és hogyan küzdenek meg az esetleges áradással.

