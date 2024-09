Rendőrök, katasztrófavédők és polgárőrök védik a napok alatt felhúzott gátakat Budapest déli részen és az agglomerációs területeken. Aggodalomra aligha van okuk, de így is van olyan része Csepelnek, ahol családokat kellett az otthonukból kiköltöztetni. Index-körkép a Duna menti árterekről és a védekezés pénteki állásáról.

Teli homokzsákok a gáton, járőröző rendőrök és katasztrófavédők, rutinos helyi lakosok – felkészülten várják a Duna tetőzését több településen is. Pénteken az Index stábja a honvédség helikopteréről jutott be Kisorosziba, abba a faluba, amit a Duna már napokkal korábban elzárt a külvilágtól. A Római-gáton pedig hatalmas a felfordulás, mindenki mást okol a kialakult helyzetért.

Most a főváros déli kerületeit, valamint az agglomerációs városok felkészüléseit néztük meg közelebbről.

Kávé a Kopaszin, ehetetlen termés Csepelen

A rendőrség már korábban felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy ne legyenek katasztrófaturisták, mert azzal a maguk és mások testi épségét is veszélyeztetik. Erre buzdít az egyik szórakozóhely is a Kopaszi-gáton, így biztos távolságból akadtak is nézelődök a budai parton. A Lágymányosi-öblöt 900 méter hosszan átölelő földnyelv védi a XI. kerület ezen részét, így itt alig érezheti meg a lakosság az évtized árvizét.

Dr. László Imre, a kerület polgármestere arról tájékoztatta az ott élőket, hogy jelenleg háromezer tartalék homokzsákkal készülnek az árvízhelyzetre.

Újbudán a Dunán kívül a Kánai-tó és az azt tápláló Hosszúréti patak is várhatóan felduzzad a hétvégére, ezért Kőérberek-Tóvárost is figyeli a Katasztrófavédelem, ahogy a Kopaszi-gát, vagy az albertfalvai szakasz vízszintjét is.

Eközben Háros-szigetről menekülniük kellett a vadaknak; őzek, vaddisznók és rókák kerestek maguknak menedéket.

Eközben a Duna túlpartján éjjel-nappal kémlelik a vízállást a Csepel-sziget nyugati területein. Borbély Lénárd, a kerület első embere késő este is az árvíz sújtotta utcákon őrjáratozik a szakemberekkel, hisz a víz az ott élő lakosok házait is fenyegeti. Már korábban több családot kellett a területről kiköltöztetniük, ezekre az ingatlanokra kiemelt figyelmet szentelnek. Ott jártunkkor is rendőrök állták el az arra járók útját, így csak engedéllyel lehetett belépni az üres utcákba.

A javarészt hétvégi házas kertek lakói az árvíz csillapodásával sem élvezhetik majd egész éves kemény munkájuk gyümölcseit, ugyanis a kerület vezetése kiemelten figyelmeztet mindenkit,

ne egyék meg a duna vizével érintkező terméseket, és a kút vizéből se igyanak.

Ezek ugyanis akár meg is betegíthetik azt, aki fogyaszt belőlük, de nem csak ezzel lesz dolguk a csepelieknek. A víz visszahúzódása után még a rágcsálókkal is szembe kell nézniük, így a jegyző a levele végén külön kiemelte, hogy ha túlszaporodnának, akkor azonnal értesítsék a Fővárosi Önkormányzatot.

Zsákkal és anélkül is megy a védekezés

Százhalombattán egy kilométer hosszan magasították meg a védgátakat a homokzsákok segítségével, de még így sincs okuk a pánikra az ott élőknek. A polgármester közlése szerint 75 ezer homokzsákkal készültek fel az évtized árvizére. A Kossuth Lajos utcába már csak lakcímkártyával lehet belépni, ennek köszönhetően aligha akad bámészkodó a buckák között. Az ottélők kutyasétáltatás közben érdeklődnek a katasztrófavédelem munkatársaitól, majd megnyugodnak, amikor kiderül, hogy a házaikat aligha fenyegeti a folyó vize.

Ercsin homokzsákból már kevesebb akadt, de a Duna maximum a kompozni vágyók napjait keseríti meg. A kikötőt ugyanis teljesen elmosta a folyó, így a cukrászdába sem könnyű bejutni. Itt a Híd utca végét rendőrségi szalaggal zárták le a kíváncsi szemek elől, így már csak az mehet be, aki a lakcímkártyája szerint is ott él. A víz nemsokára tetőzik, lakóházat pedig nem fenyeget a Fejér vármegyei településen, így is 10 ezer zsáknyi homokkal figyelik, hogy hol kell megállítani a Dunát.

