Az Index cikke után Gergőnek van reménye megmenteni otthonát az árvíztől

Legyen az Index munkatársa! Önnek is van fotója vagy videója az árvízhelyzetről? Küldje el nekünk!

Hétfőn az Index stábja kint járt Gergőnél a Római-parton, akinek a háza a Nánási út elején, a Duna-part felé vezető, hosszú telek alján áll, nagyjából 20 méterre a folyótól, az árvízvédelmi szempontból menthetetlen hullámtérben. A ház olyan üdülőingatlan, amelyen szálláshely-szolgáltatási engedéllyel rendelkezik, így 3 épületben 13 apartmannal működnek.

„Három ház van egymás után, amelyek közül az első már elesett” – fogalmazott az egyik önkéntes, aki elmagyarázta nekünk a jelenlegi helyzetet. Gergő, az akkor segítséget még nem remélő tulaj csak a nyílászárókra koncentrált, mivel esélytelennek látta, hogy az önkormányzat által adott 100 homokzsákkal megvédhesse otthonát. Ez egyébként sem elég, mert a falakon keresztül is átszivárog a víz.

A telek bizonyos pontjait csak csónakkal lehet elérni

Hétfőn még arról írtunk, hogy Gergőék a ház mellé már az evezős csónakot is kikészítették, készülve arra, hogy az áradás eléri az otthonukat. Most, amikor odaértünk, egy önkéntes éppen azzal a csónakkal evezett be megnézni a ház elejét, Gergőék pedig szivattyúkkal készültek bemenni a már vízben álló csónakházba, amelynek két nagy bejáratát hétfőn befalazták.

Amikor legutóbb itt jártatok, még nem volt ekkora a baj, de sokkal jobban el voltam keseredve

– kezdte Gergő, aki nagyon örül annak, hogy rengeteg önkéntes mellett kellett eljönnünk ahhoz, hogy eljussunk az otthonáig.

„Elképesztő, hogy mennyien segítenek, ez pedig nyilván a hétfőn megjelent cikknek köszönhető”

– mondta Gergő, utalva arra, hogy cikkünk megjelenése előtt is kért segítséget, de akkor egyedül a Második Reformkor Párt küldött három önkéntest, most viszont már a szomszédok, civil szervezetek, a Tisza Szigetek és az egyházak önkéntesei együtt sürögtek a telken.

Az önkéntesek a Gergő otthona alatt található csónakházat nem tudták megvédeni – mert bár Gergő befalazta annak ajtajait, a többi fal viszont átengedi a vizet –, így a védelmi vonalat az épület végében húzták fel. Hozzátette, hogy teljesen amatőrök, így a saját kárukon tanulták meg például azt is, hogy az épületektől legalább egy méterre kell felhúzni a homokzsákokból készített gátakat, mert különben átvizesednek a falak és a padló. Ennek ellenére, ha csak a csónakházat árasztja el a víz, akkor elégedett lesz a védekezéssel, de úgy sejti, hogy nem ússza meg ennyivel.

Az már tapasztaltnak számít, aki látott árvizet

– fogalmazott nevetve Gergő, aki megerősítette az önkéntes szavait, miszerint az első épületüket már elvesztették.

Apokaliptikus helyzet van

„Ha teljesen őszinte akarok lenni magammal és mindenkivel, akkor az a helyzet, hogy az első épületet érte el a víz és annak a védelme nem is tartott ki” – fogalmazott Gergő, aki szerint, ha nem lenne ennyi segítsége, akkor esélye sem lenne megvédeni a többi épületet, így viszont még reménykedik.

Ahogy azt megírtuk, Gergő felesége és kétéves kislánya a vidéki rokonokhoz költözött, ő viszont továbbra is a víz által ostromlott épületben él, annak ellenére, hogy már áram sincs az épületben. Elmondása szerint nem is figyelmeztették, hogy kikapcsolják az elektromosságot, csak az egyik pillanatban leálltak az elektromos gépei, a szomszéd aggregátorából kapnak áramot a szivattyúk működtetéséhez.

Az önkéntesek most elsősorban azon munkálkodnak, hogy a víztől távolabbi épületeket körbekerítsék homokzsákokkal, mert bár az első gátjuk még kitart, az egyik szomszédos, elhanyagolt telek felől lassan eléri a másik két épületet is a víz.

Apokaliptikus helyzet van

– összegezte Gergő, amit az is jól mutat, hogy beszélgetésünk azért szakadt félbe, mert az egyik oldalsó gátat elérte a víz, miközben az még nem állt készen, így az önkéntesekkel együtt ő is odarohant dolgozni.

Az árvízhelyzetről az Indexen is beszámolunk folyamatosan frissülő, percről percre tudósításunkban, amelyet itt követhet nyomon. Időjárás-előrejelzésünket a https://index.hu/idojaras oldalon kísérheti figyelemmel.

(Borítókép: Gergő házánál járt az Index 2024. szeptember 19-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)