Szivárog a víz a váci börtönbe, mindenki az elítélteket figyeli

Orbán Viktor miniszterelnök Árvízinfója után rögtön kocsiba ültünk. Úti célunknak a Duna bal partján elterülő Vácot jelöltük meg, ahol órákon belül várható a tetőzés. Bár Ken Follett szerint a riportereknek jó adag pimaszságra van szükségük, ha boldogulni akarnak, most beértük a szerencsével. Hiszen a váci börtön mellett véletlenül pont a gátat figyelő Makula Györgytől, a büntetés-végrehajtás ezredesétől és kommunikációs főosztályvezetőjétől kérdeztük meg, hogy szabad-e ott parkolni.

Mivel a Váci Fegyház és Börtön közvetlenül a Duna-parttal határos, a büntetés-végrehajtás munkatársai a védvonal megerősítésével felkészülten várták az egyre növekvő árhullámot, ami a mai napon már elérte a börtön területét. Makula György pár szót követőn rögtön felajánlotta, ha gondoljuk, szívesen körbevezetnek minket a börtön területén.

Az elítéltek itt a legsúlyosabb, jellemzően életellenes bűncselekményekért ülnek. A fő szabály szerint fegyházban kell végrehajtani azokat az ítéleteket, amelyek tényleges életfogytig tartó, vagy három évnél hosszabb tartamú szabadságvesztéssel járnak. Ezen a ponton fontos kiemelni, hogy

az itt fogva tartott rabok közül értelemszerűen senki sem mehetett ki a gátakra segíteni.

Csak az intézményen belül működhettek közre a védekezésben, és parancsra, nem önkéntes alapon. Itt mindenki csak engedéllyel és felügyelet mellett járkálhat, még a börtön – egyébként megdöbbentően mesés – rózsakertjében is. Ez annyira igaz, hogy a jelenlétünk alatt kutyákkal figyelték a rabokat, míg azok lapátolták a homokot a zsákba.

Felkészült a börtön

Az ár megközelítette a több ezer homokzsákból álló védművet, amelyet a büntetés-végrehajtás munkatársai és a fogvatartottak az elmúlt napokban fáradhatatlanul építettek. A börtön Duna-parthoz legközelebb eső területét már elérte a víz, de az épületet jelenleg nem fenyegeti a Duna. Ez egyértelműen az alaposan, gondosan megtervezett védekezésnek köszönhető.

Az érkező árhullám a börtönt és a fogva tartás rendjét, biztonságát nem veszélyezteti, a zárkák biztos távolságban helyezkednek el az érintett területtől. A legendákkal ellentétben a fogvatartottak a váci börtönben nem látják a zárkájukból a Dunát: „Mint látja, ez nem egy panorámás wellness-szálloda” – szúrta közbe az egyik börtönőr.

A Váci Fegyház és Börtönben hétfő délben kezdték el a felkészülést a védekezésre, az intézetben azóta is folyamatos a készenlét. Ebben segítséget nyújtott az, hogy már a hétvégén elkezdődtek az egyeztetések a védekezésről. A magas biztonsági besorolású fegyházas rabok az intézeten belül aktívan részt vettek a munkálatokban, mindennap több száz fogvatartott, három műszakban szüntelenül töltötte és pakolta a biztonság zálogát jelentő zsákokat.

A kemény munka eredménye 4 nap alatt 40 ezer homokzsák lett, ebből 20 ezer a várost, míg 18 ezer az intézetet védi. A fennmaradó 2 ezer zsák tartalékként lett deponálva.

A Dunán levonuló árhullám a büntetés-végrehajtási szervezet 31 intézete közül egyedül a Váci Fegyház és Börtönt veszélyezteti, hiszen az épület festői környezetben, közvetlenül a Duna-parton helyezkedik el. A börtön közel 170 éve országos lefedettséggel működik.

A büntetés-végrehajtás munkatársai és a fogvatartottak jelenleg is folyamatosan dolgoznak, országszerte több százan veszik ki részüket az árvízhullám megfékezésében. Az elmúlt napokban már több mint 90 ezer homokzsákot töltöttek meg és szállítottak el a legszükségesebb helyekre. Az Index stábja 11-kor „szabadult”, hiszen Vác alpolgármestere, Kiss Zsolt már várt ránk.

Itt a magyarok ereje

Bár Báthori Miklós miatt kifejezetten érdekes Vác történelme, a város most azért került reflektorfénybe, mert a napokban többször felmerült, hogy 2013 óta miért nem épült ki itt mobilgát. A miniszterelnök szerint ezt majd a védekezést követően kell elővenni, szerinte szakmai kérdés, hogy ideiglenes vagy állandó gátakat kell építeni. A kormányfőt leginkább az zavarja, hogy az esztergomi szakaszt nem tudták befejezni.

Kiss Zsolt alpolgármester az Indexnek most azt fejtegette, hogy a korábbi városvezetés nagyon sokáig nem indította el a mobilgát-projektet, ezért a város elbukta a támogatási lehetőséget. „Sajnos nagyon sok pénzt beleöltünk a tervezés előtti időszakban. Ha most állna a mobilgát, akkor most egyáltalán nem kellett volna védekezni.” Az alpolgármester arra is kitért, hogy a tervek szerint a mobil gát a börtöntől indult volna egészen a Gombás-patakig, ahova védművet is terveztek.

A mobil gátaknak pontosan az a lényege, hogy például a zsákolással kapcsolatos idő és logisztika elmarad. Így a „táblázás” alatt gyors és műszaki jellegű védekezés zajlik. Ehelyett három nap alatt építettek például egy 100 méteres agyagos gátat. Ugyanakkor a már zsákokkal megerősített váci töltésnek is köszönhetően eddig semmilyen anyagi kár nem történt.

A védekezési munkálatnak több lába volt: „Nagy lakossági összefogás eredménye van egy ilyen eseménynek. Több mint 1000 önkéntes volt itt mindennap, fuvarosok érkeztek felajánlásokkal. Erre erősített rá egy szép mozgósítással a katonaság. Napi szinten 100 katona 12 órás beosztásban tevékenykedett, rengeteget segítettek. Ugyanakkor legalább ennyire fontos szerepet töltöttek be 150 fős erejükkel a katasztrófavédelem munkatársai, akik a mai napig itt vannak, őket a sportcsarnokban szállásoltuk el.”

A váci védekezés hatékonyságát jól mutatja, hogy gumicsizmával minden terület megközelíthető, egyelőre a víznyomást a gát minden szeglete bírja. Egy váci lakost sem kellett kitelepíteni, a közüzemi szolgáltatások maradéktalanul működnek.

